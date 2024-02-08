ディースリー・パブリッシャーは2月8日より、同社のNintendo Switch向けダウンロードソフトがお買い得に購入できるセール「D3PUBLISHER 2月セール」をニンテンドーeショップで開催した。期間は、2024年2月28日まで。
今回のセールでは、アクションSTG『地球防衛軍3 for Nintendo Switch』が過去最大の50％オフになるほか、本を読む感覚で楽しめる『ふしぎ駄菓子屋 銭天堂 ふしぎ駄菓子ばなし50選』が10％オフでセールに初登場。
『2』の発売を控える『デジボク地球防衛軍（略）』が50％オフに、『サムライメイデン』もデラックス版がお得な40％オフで提供中。そのほか、厳選Nintendo Switchソフトを大幅割引しているので、チェックしてもらいたい。
▼ニンテンドーeショップはこちら！
https://www.nintendo.co.jp/search/?q=ディースリー・パブリッシャー&mode=soft&sfilter[]=sale
セールタイトルリスト
セールタイトルピックアップ
『地球防衛軍３ for Nintendo Switch』
通常価格：4980円 → セール価格：2490円（50％オフ）
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000036939.html
©2021 SANDLOT ©2021 D3 PUBLISHER
『ふしぎ駄菓子屋 銭天堂 ふしぎ駄菓子ばなし50選』
通常価格：4400円 → セール価格：3960円（10％オフ）
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000063972.html
©廣嶋玲子・jyajya／偕成社／銭天堂製作委員会
©2023 D3PUBLISHER
『デジボク地球防衛軍（略） D3P THE BEST』
通常価格：3980円 → セール価格：1990円（50％オフ）
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000032793.html
©2003-2020 D3 PUBLISHER
©2003-2017 SANDLOT
©2019-2020 YUKE’S
『SAMURAI MAIDEN -サムライメイデン-』デラックスエディション
通常価格：9900円 → セール価格：5940円（40％オフ）
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70070000015472.html
©2022 SHADE Inc. ©2022 D3PUBLISHER
ASCII.jpの最新情報を購読しよう