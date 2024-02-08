ディースリー・パブリッシャーは2月8日より、同社のNintendo Switch向けダウンロードソフトがお買い得に購入できるセール「D3PUBLISHER 2月セール」をニンテンドーeショップで開催した。期間は、2024年2月28日まで。

今回のセールでは、アクションSTG『地球防衛軍3 for Nintendo Switch』が過去最大の50％オフになるほか、本を読む感覚で楽しめる『ふしぎ駄菓子屋 銭天堂 ふしぎ駄菓子ばなし50選』が10％オフでセールに初登場。

『2』の発売を控える『デジボク地球防衛軍（略）』が50％オフに、『サムライメイデン』もデラックス版がお得な40％オフで提供中。そのほか、厳選Nintendo Switchソフトを大幅割引しているので、チェックしてもらいたい。

▼ニンテンドーeショップはこちら！

https://www.nintendo.co.jp/search/?q=ディースリー・パブリッシャー&mode=soft&sfilter[]=sale

セールタイトルリスト

セールタイトルピックアップ

『地球防衛軍３ for Nintendo Switch』

通常価格：4980円 → セール価格：2490円（50％オフ）

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000036939.html

©2021 SANDLOT ©2021 D3 PUBLISHER

『ふしぎ駄菓子屋 銭天堂 ふしぎ駄菓子ばなし50選』

通常価格：4400円 → セール価格：3960円（10％オフ）

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000063972.html

©廣嶋玲子・jyajya／偕成社／銭天堂製作委員会

©2023 D3PUBLISHER

『デジボク地球防衛軍（略） D3P THE BEST』

通常価格：3980円 → セール価格：1990円（50％オフ）

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000032793.html

©2003-2020 D3 PUBLISHER

©2003-2017 SANDLOT

©2019-2020 YUKE’S

『SAMURAI MAIDEN -サムライメイデン-』デラックスエディション

通常価格：9900円 → セール価格：5940円（40％オフ）

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70070000015472.html

©2022 SHADE Inc. ©2022 D3PUBLISHER