カプコンは1月18日、PlayStation Store／Xbox Games Store／Steam Store／ニンテンドーeショップで同社のダウンロード版タイトルがお買い得価格で購入できる「CAPCOM NEW YEAR SALE」を開催中。期間はショップごとで異なるので、下記を確認してほしい。
今回のセールの注目は、本日タイトルアップデート第3弾が配信となるオンライン専用チーム対戦型マッシヴアクション『エグゾプライマル』のゲーム本編、追加コンテンツがなんと 50％オフに。
ほかにも、賞金総額200万ドル以上のeスポーツ大会「CAPCOM Pro Tour 2023」での熱戦や『劇場版 SPY×FAMILY CODE: White』をはじめとしたコラボレーション企画でますます盛り上がりを見せ、全世界販売300万本を突破した『ストリートファイター6』、最新作『バイオハザード RE:4』『バイオハザード ヴィレッジ』をはじめとした「バイオハザード」シリーズ、爽快なスタイリッシュアクション「デビル メイ クライ」シリーズなど、名作タイトルの数々がセール中だ。
各デジタルストアのセールラインナップ詳細は「CAPCOM NEW YEAR SALE」特設ページをチェックしよう。
セール名称：CAPCOM NEW YEAR SALE
特設ページ：https://www.capcom-games.com/sale/sale14-s8hy5/ja-jp/
※製品によって対象ハードおよびセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。
※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。
※セットに含まれる製品はほかのセット製品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。
※セール詳細およびコンテンツ内容、掲載外のそのほかセール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。
PlayStation Store
▼セール期間：2024年1月31日23時59分まで
PS5／PS4『エグゾプライマル』（ゲーム本編）
通常価格：7990円
セール価格【50％オフ!!】：3995円
PS5／PS4『エグゾプライマル デラックスエディション』（ゲーム本編＋スタートダッシュキット）
通常価格：8990円
セール価格【50％オフ!!】：4495円
PS5／PS4『ストリートファイター6』（ゲーム本編）
通常価格：7990円
セール価格【34％オフ!!】：5273円
PS5／PS4『ストリートファイター6 デラックスエディション』（ゲーム本編＋キャラクターパス）
通常価格：1万490円
セール価格【25％オフ!!】：7867円
PS5／PS4『バイオハザード RE:4』（ゲーム本編）
通常価格：7990円
セール価格【50％オフ!!】：3995円
PS5／PS4『バイオハザード ヴィレッジ』（ゲーム本編）
通常価格：4990円
セール価格【60％オフ!!】：1996円
PS5『デビル メイ クライ 5 スペシャルエディション』（ゲーム本編）
通常価格：3990円
セール価格【50％オフ!!】：1995円
PS4『デビル メイ クライ 5 プレイヤーバージルパック』（ゲーム本編＋プレイヤーバージル）
通常価格：2990円
セール価格【67％オフ!!】：986円
Xbox Games Store
▼セール期間：2024年1月31日18時59分まで
Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Windows）『エグゾプライマル』（ゲーム本編）通常価格：7990円
セール価格【50％オフ!!】：3995円
Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Windows）『エグゾプライマル デラックスエディション』（ゲーム本編＋スタートダッシュキット）
通常価格：8990円
セール価格【50％オフ!!】：4495円
Steam Store
▼セール期間：2024年1月31日2時59分まで
Steam『エグゾプライマル』（ゲーム本編）
通常価格：7990円
セール価格【50％オフ!!】：3995円
Steam『エグゾプライマル デラックスエディション』（ゲーム本編＋スタートダッシュキット）
通常価格：8990円
セール価格【50％オフ!!】：4495円
ニンテンドーeショップ
▼セール期間：2024年1月30日23時59分まで
https://store-jp.nintendo.com/feature_capcomsale_6.html
Nintendo Switch『デビル メイ クライ』（ゲーム本編）
通常価格：2027円
セール価格【51％オフ!!】：990円
Nintendo Switch『デビル メイ クライ 2』（ゲーム本編）
通常価格：2027円
セール価格【51％オフ!!】：990円
Nintendo Switch『デビル メイ クライ 3 スペシャルエディション』（ゲーム本編）
通常価格：1990円
セール価格【50％オフ!!】：990円
【Nintendo Switch『Capcom Arcade Stadium』単品タイトル（追加コンテンツ）】
『大魔界村』（追加コンテンツ）
通常価格：200円
セール価格【50％オフ!!】：100円
※本コンテンツをご利用いただくには『Capcom Arcade Stadium』（ゲーム本編：無料）が必要です。
『ファイナルファイト』（追加コンテンツ）
通常価格：200円
セール価格【50％オフ!!】：100円
※本コンテンツをご利用いただくには『Capcom Arcade Stadium』（ゲーム本編：無料）が必要です。
『キャプテンコマンドー』（追加コンテンツ）
通常価格：200円
セール価格【50％オフ!!】：100円
※本コンテンツをご利用いただくには『Capcom Arcade Stadium』（ゲーム本編：無料）が必要です。
『スーパーストリートファイターIIX - Grand Master Challenge -』（追加コンテンツ）
通常価格：200円
セール価格【50％オフ!!】：100円
※本コンテンツをご利用いただくには『Capcom Arcade Stadium』（ゲーム本編：無料）が必要です。
©CAPCOM
※本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。
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