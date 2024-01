太知ホールディングスは1月17日、防災・防犯用品ブランド「KOBAN」より、「備蓄ワンセグテレビ ECO-280TV」を発表した。

本製品は、ラジオ、LEDライト機能に加えて、2.8型テレビを搭載。電源は4種類(AC電源、乾電池、手回し充電、モバイルバッテリー)に対応し、内充電池には長寿命で過放電しないキャパシタ(二重層コンデンサー)を使用している。

従来の手回しラジオで使用しているリチウムイオンなどは使わず、PC等のバックアップ電源として実績のあるキャパシタ(二重層コンデンサー)を搭載することでいざという時にも充電池が過放電することなく使用でき、長期備蓄が可能だとする。

スマホへの充電にも対応し、USB Type-A to micro-B USBケーブル、USB Type A to USB Type-C変換アダプター、micro-B USB to USB Type-C変換アダプターが付属する。

サイズはおよそ幅143×高さ85×奥行き40mm、重量はおよそ300g(乾電池含まず)。IP54相当の防水仕様で、雨の中やレジャーでも使用できる。