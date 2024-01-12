サイバーコネクトツーは1月12日、PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam／Epic Games Store／Windows）で発売中のドラマティックシミュレーションRPG『戦場のフーガ2』について、無料体験版の配信を開始した。
体験版ではストーリー第3章までをプレイでき、体験版のセーブデータは製品版へ引き継げる。本作が気になっていた人は、この機会に体験版をプレイしてみてはいかがだろうか。
【体験版概要】
製品名：戦場のフーガ2体験版
詳細：https://www.cc2.co.jp/fuga2/index.html#demo
プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam／Epic Games Store／Windows）
デラックスエディションとコスチュームパックが
セットになった“アルティメットエディション”が登場！
『戦場のフーガ』ならびに『戦場のフーガ2』のデラックスエディションとコスチュームパックがセットになったアルティメットエディションが、各デジタルストアで配信開始。価格はともに7260円となる。
まだ本シリーズをプレイしたことのない人は、ぜひともチェックしよう。
【製品情報】
製品名：戦場のフーガ アルティメットエディション
価格：7260円
内容：
【戦場のフーガデラックスエディション】
・『戦場のフーガ』ゲーム本編
・『戦場のフーガ』デジタルアートブック（P80）
・『戦場のフーガ』デジタルサウンドトラック（全15曲）
・『戦場のフーガ』ゲーム内特典
①水着コスチュームチェンジ
②ソウルキャノン用ダミーソウル
③アイテムセット
【戦場のフーガコスチュームパック】
・学園コスチュームパック
・SAMURAIコスチュームパック
・ファンタジーコスチュームパック
詳細／購入先：https://www.cc2.co.jp/fuga/index.html#ultimate
プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam／Epic Games Store／Windows）
製品名：戦場のフーガ2 アルティメットエディション
価格：7260円
内容：
【戦場のフーガ2 デラックスエディション】
・『戦場のフーガ2』ゲーム本編
・『戦場のフーガ2』デジタルアートブック（P80）
・『戦場のフーガ2』デジタルサウンドトラック（全15曲）
・『戦場のフーガ2』ゲーム内特典
①パジャマコスチュームチェンジ
②マーナガルム用ダミーエナジー
③ソウルキャノン用ダミーソウル
④アイテムセット
【戦場のフーガ2 シーズンパス】
・テイルコンチェルトコスチュームパック
・スチームパンクコスチュームパック
・キグルミコスチュームパック
詳細／購入先：https://www.cc2.co.jp/fuga2/index.html#ultimate
プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam／Epic Games Store／Windows）
【ゲーム情報】
タイトル：戦場のフーガ
ジャンル：ドラマティックシミュレーションRPG
配信：サイバーコネクトツー
プラットフォーム：
PlayStation 4／PlayStation 5／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam／Epic Games Store）
配信日：配信中（2021年7月29日）
価格：
通常版：4180円
デラックスエディション：6380円
デラックスエディション アップグレードパック：2200円
コスチュームパック：各550円
アルティメットエディション：7260円
※ダウンロード専売。
※アルティメットエディションはPC（Windows）でも発売。
CERO：B（12才以上対象）
タイトル：戦場のフーガ2
ジャンル：ドラマティックシミュレーションRPG
配信：サイバーコネクトツー
プラットフォーム：
PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam／Epic Games Store／Windows）
※Xbox Game Pass／PC Game Pass対応。
配信日：配信中（2023年5月11日）
価格：
通常版：4180円（ダウンロード版）
デラックスエディション：6380円（ダウンロード版）
デラックスエディションアップグレードパック：2200円（ダウンロード版）
アルティメットエディション：7260円
※ダウンロード専売。
IARC：12+（12才以上対象）
©CyberConnect2 Co., Ltd.
ASCII.jpの最新情報を購読しよう