  • Facebookアイコン
  • Twitterアイコン
  • RSSフィード

イベントレポート

注目の特集

アクセスランキング

週刊アスキー最新号

  • 週刊アスキー特別編集　週アス2024January

編集部のお勧め

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

MITテクノロジーレビュー

ゲーム  >  ニュース  >  『戦場のフーガ2』の無料体験版が本日より配信開始！

『戦場のフーガ』『戦場のフーガ2』のアルティメットエディションも登場！

『戦場のフーガ2』の無料体験版が本日より配信開始！

2024年01月12日 19時15分更新

文● ミヤザキ／ASCII

『戦場のフーガ2』の無料体験版が本日より配信開始！

　サイバーコネクトツーは1月12日、PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam／Epic Games Store／Windows）で発売中のドラマティックシミュレーションRPG『戦場のフーガ2』について、無料体験版の配信を開始した。

　体験版ではストーリー第3章までをプレイでき、体験版のセーブデータは製品版へ引き継げる。本作が気になっていた人は、この機会に体験版をプレイしてみてはいかがだろうか。

【体験版概要】

製品名：戦場のフーガ2体験版
詳細https://www.cc2.co.jp/fuga2/index.html#demo
プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam／Epic Games Store／Windows）

『戦場のフーガ2』の無料体験版が本日より配信開始！
『戦場のフーガ2』の無料体験版が本日より配信開始！
『戦場のフーガ2』の無料体験版が本日より配信開始！
『戦場のフーガ2』の無料体験版が本日より配信開始！
『戦場のフーガ2』の無料体験版が本日より配信開始！
『戦場のフーガ2』の無料体験版が本日より配信開始！

デラックスエディションとコスチュームパックが
セットになった“アルティメットエディション”が登場！

　『戦場のフーガ』ならびに『戦場のフーガ2』のデラックスエディションとコスチュームパックがセットになったアルティメットエディションが、各デジタルストアで配信開始。価格はともに7260円となる。

　まだ本シリーズをプレイしたことのない人は、ぜひともチェックしよう。

【製品情報】

『戦場のフーガ2』の無料体験版が本日より配信開始！

製品名：戦場のフーガ アルティメットエディション
価格：7260円
内容
【戦場のフーガデラックスエディション】
　・『戦場のフーガ』ゲーム本編
　・『戦場のフーガ』デジタルアートブック（P80）
　・『戦場のフーガ』デジタルサウンドトラック（全15曲）
　・『戦場のフーガ』ゲーム内特典
　　①水着コスチュームチェンジ
　　②ソウルキャノン用ダミーソウル
　　③アイテムセット
【戦場のフーガコスチュームパック】
　・学園コスチュームパック
　・SAMURAIコスチュームパック
　・ファンタジーコスチュームパック
詳細／購入先https://www.cc2.co.jp/fuga/index.html#ultimate
プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam／Epic Games Store／Windows）

『戦場のフーガ2』の無料体験版が本日より配信開始！

製品名：戦場のフーガ2 アルティメットエディション
価格：7260円
内容
【戦場のフーガ2 デラックスエディション】
　・『戦場のフーガ2』ゲーム本編
　・『戦場のフーガ2』デジタルアートブック（P80）
　・『戦場のフーガ2』デジタルサウンドトラック（全15曲）
　・『戦場のフーガ2』ゲーム内特典
　　①パジャマコスチュームチェンジ
　　②マーナガルム用ダミーエナジー
　　③ソウルキャノン用ダミーソウル
　　④アイテムセット
【戦場のフーガ2 シーズンパス】
　・テイルコンチェルトコスチュームパック
　・スチームパンクコスチュームパック
　・キグルミコスチュームパック
詳細／購入先https://www.cc2.co.jp/fuga2/index.html#ultimate
プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam／Epic Games Store／Windows）

【ゲーム情報】

タイトル：戦場のフーガ
ジャンル：ドラマティックシミュレーションRPG
配信：サイバーコネクトツー
プラットフォーム：
PlayStation 4／PlayStation 5／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam／Epic Games Store）
配信日：配信中（2021年7月29日）
価格：
　通常版：4180円
　デラックスエディション：6380円
　デラックスエディション アップグレードパック：2200円
　コスチュームパック：各550円
　アルティメットエディション：7260円
※ダウンロード専売。
※アルティメットエディションはPC（Windows）でも発売。
CERO：B（12才以上対象）

タイトル：戦場のフーガ2
ジャンル：ドラマティックシミュレーションRPG
配信：サイバーコネクトツー
プラットフォーム：
PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam／Epic Games Store／Windows）
※Xbox Game Pass／PC Game Pass対応。
配信日：配信中（2023年5月11日）
価格：
　通常版：4180円（ダウンロード版）
　デラックスエディション：6380円（ダウンロード版）
　デラックスエディションアップグレードパック：2200円（ダウンロード版）
　アルティメットエディション：7260円
※ダウンロード専売。
IARC：12+（12才以上対象）

©CyberConnect2 Co., Ltd.

■関連サイト

この記事をシェアしよう

ASCII.jpの最新情報を購読しよう

カテゴリートップへ
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています