  • Facebookアイコン
  • Twitterアイコン
  • RSSフィード

イベントレポート

注目の特集

アクセスランキング

週刊アスキー最新号

  • 週刊アスキー特別編集　週アス2023December

編集部のお勧め

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

MITテクノロジーレビュー

ゲーム  >  ニュース  >  最大60％オフ！Switch向け「qureateウィンターセール」が開催

最新作『廃深2』もセール対象に

最大60％オフ！Switch向け「qureateウィンターセール」が開催

2023年12月15日 21時00分更新

文● Zenon／ASCII

最大60％オフ！Switch向け「qureateウィンターセール」が開催

　qureateは12月15日より、Nintendo Switch向けタイトルを対象とした「qureateウィンターセール」を開始したと発表。

　最新作の『廃深2』や『センチメンタルデスループ』『俺の有休恋物語』など、お紳士向けタイトルが期間限定で特別価格にて購入できる。セール期間は、2024年1月10日まで。

・マイニンテンドーストア
https://store-jp.nintendo.com/search/?q=qureate

最大60％オフ！Switch向け「qureateウィンターセール」が開催

セール対象タイトル一部ピックアップ

『廃深2』

・価格：3480円 ⇒ 2958円（15%オフ）
・ストアURL：https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000063727.html

最大60％オフ！Switch向け「qureateウィンターセール」が開催
最大60％オフ！Switch向け「qureateウィンターセール」が開催

©2023 qureate

『俺の有休恋物語』

・価格：2980円 ⇒ 2086円（30%オフ）
・ストアURL：https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000063724.html
・ASCII GAMESレビューURL：https://ascii.jp/elem/000/004/139/4139695/

最大60％オフ！Switch向け「qureateウィンターセール」が開催
最大60％オフ！Switch向け「qureateウィンターセール」が開催

©2023 qureate

『ノゾムキミノミライ』

・価格：1980円 ⇒ 990円（50%オフ）
・ストアURL：https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000050922.html
・ASCII GAMESレビューURL：https://ascii.jp/elem/000/004/118/4118536/

最大60％オフ！Switch向け「qureateウィンターセール」が開催
最大60％オフ！Switch向け「qureateウィンターセール」が開催

©2022 qureate

■関連サイト

この記事をシェアしよう

ASCII.jpの最新情報を購読しよう

カテゴリートップへ
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています