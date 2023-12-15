qureateは12月15日より、Nintendo Switch向けタイトルを対象とした「qureateウィンターセール」を開始したと発表。
最新作の『廃深2』や『センチメンタルデスループ』『俺の有休恋物語』など、お紳士向けタイトルが期間限定で特別価格にて購入できる。セール期間は、2024年1月10日まで。
・マイニンテンドーストア
https://store-jp.nintendo.com/search/?q=qureate
セール対象タイトル一部ピックアップ
『廃深2』
・価格：3480円 ⇒ 2958円（15%オフ）
・ストアURL：https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000063727.html
©2023 qureate
『俺の有休恋物語』
・価格：2980円 ⇒ 2086円（30%オフ）
・ストアURL：https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000063724.html
・ASCII GAMESレビューURL：https://ascii.jp/elem/000/004/139/4139695/
©2023 qureate
『ノゾムキミノミライ』
・価格：1980円 ⇒ 990円（50%オフ）
・ストアURL：https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000050922.html
・ASCII GAMESレビューURL：https://ascii.jp/elem/000/004/118/4118536/
©2022 qureate
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