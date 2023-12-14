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篠原修司のアップルうわさ情報局 第1950回

発売は2024年3月

アップル新型「iPad Air」用ディスプレー出荷開始か

2023年12月14日 17時00分更新

文● 篠原修司

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Apple

　アップルが来年発売するとうわさの12.9インチサイズの新型iPad Air用ディスプレーの出荷が始まったという。ディスプレーアナリストのRoss Young氏がXで12月11日にリークした。

　新型iPad Airについては複数のメディアが新たに12.9インチサイズがリリースされると伝えており、今回のうわさはそれを補強するひとつのものと言える。

　なお、新型iPad Airの発売は2024年3月ごろになると予想されている。

 

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筆者紹介：篠原修司

1983年生まれ。福岡県在住のフリーライター。IT、スマホ、ゲーム、ネットの話題やデマの検証を専門に記事を書いています。
Twitter：@digimaga
ブログ：デジタルマガジン

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