篠原修司のアップルうわさ情報局 第1950回
発売は2024年3月
アップル新型「iPad Air」用ディスプレー出荷開始か
2023年12月14日 17時00分更新
アップルが来年発売するとうわさの12.9インチサイズの新型iPad Air用ディスプレーの出荷が始まったという。ディスプレーアナリストのRoss Young氏がXで12月11日にリークした。
新型iPad Airについては複数のメディアが新たに12.9インチサイズがリリースされると伝えており、今回のうわさはそれを補強するひとつのものと言える。
なお、新型iPad Airの発売は2024年3月ごろになると予想されている。
12.9” iPad Air panel shipments started in December…— Ross Young (@DSCCRoss) December 10, 2023
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