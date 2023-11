マイクロソフト、ChatGPTの社内利用を一時制限か　セキュリティ上の懸念で

マイクロソフトは11月9日(現地時間)の短い間、OpenAIの「ChatGPT」への従業員のアクセスを一時制限していたという。米メディアCNBCが報じた。マイクロソフトはOpenAIに数十億ドルを投資している。

CNBCは「セキュリティとデータの問題により、従業員が利用可能なAIツールが制限されています」というマイクロソフト社内ウェブサイトの記事および、ChatGPTが社内の端末よりアクセスできないことを示すスクリーンショットを公開した。

CNBCの取材に対し、マイクロソフトの担当者は「マイクロソフトがOpenAIに投資していることは事実であり、ChatGPTには不適切な利用を防ぐためのセーフガードが組み込まれていますが、それでもこのサイトはサードパーティの外部サービスです。つまり、プライバシーやセキュリティのリスクがあるため利用には注意が必要です。これは、「Midjourney」や「Replika」などの他の外部AIサービスについても同様です」と回答している。

the rumors that we are blocking microsoft 365 in retaliation are completely unfounded https://t.co/clhZp4R0xj