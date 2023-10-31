アトラスは10月31日、『ペルソナ5』シリーズの新作『ペルソナ5 タクティカ』［PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Game Pass／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Windows／Steam）］の発売を前に、『ペルソナ5 ザ・ロイヤル』のストーリーの冒頭を紹介する映像「5分で魅せるペルソナ5 ストーリーイントロダクション」を公開した。

映像では、主人公の声を演じた福山潤さんがナレーターを担当し、『P5R』の冒頭のストーリーを紹介している。『ペルソナ5 タクティカ』発売に向けて『P5』本編をあらためて振り返りたい人、そして『ペルソナ5』というゲームの名前を聞いたことがあるけれどもまだ触れたことがない人は要チェックだ。

『ペルソナ5 タクティカ』の発売日は2023年11月17日、価格は通常版が7920円（パッケージ／ダウンロード）。そのほかのエディションも用意されているので、下記のゲーム情報をチェックしてほしい。

「5分で魅せるペルソナ5 ストーリーイントロダクション」

https://youtu.be/-BOtyFG8jEs

【ゲーム情報】

タイトル：ペルソナ5 タクティカ

ジャンル：シミュレーションRPG

配信：アトラス

プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Game Pass／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Windows／Steam）

※Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Windows／Steam）はダウンロード版のみ

配信日：2023年11月17日

価格：

通常版：7920円（パッケージ／ダウンロード）

DL豪華版デジタルデラックス：1万1770円（ダウンロード）

CERO：C（15歳以上対象）

タイトル：ペルソナ5 ザ・ロイヤル

ジャンル：PRG

販売：アトラス

プラットフォーム：PlayStation 5／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／Xbox Game Pass／PC（Windows／Steam）

発売日：発売中（2022年10月21日）

価格：7678円

CERO：C（15才以上対象）

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