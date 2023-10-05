アトラスは10月5日、「ペルソナ5」シリーズ最新作であるシミュレーションRPG『ペルソナ5 タクティカ』について、本日よりNintendo Switchダウンロード版の予約を開始したと発表。
さらに、Nintendo Switch内の「ゲームニュース」にて、『ペルソナ5 タクティカ』チャンネルも同時開設している。本作の最新情報をお届けするので、あわせてチェックしよう。
本作の対応プラットフォームは、PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Game Pass／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Windows／Steam）。発売日は2023年11月17日予定で、価格は通常版が7920円。ダウンロード豪華版が1万1770円となる。
また、本作の大元の物語を描く『ペルソナ5 ザ・ロイヤル』も、現在ダウンロード版がセール中のため、4990円（35％オフ）で購入可能。まだ遊んだことのない人は、こちらも購入を検討してみてはいかがだろうか。
※セール期間は、2023年10月9日23時59分まで。
・『ペルソナ5 タクティカ』ストアページ
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000057905.html
・『ペルソナ5 ザ・ロイヤル』ストアページ
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000042356.html
・公式サイト購入ガイドページ
https://p5t.jp/shopping-guide/
【ゲーム情報】
タイトル：ペルソナ5 タクティカ
ジャンル：シミュレーションRPG
配信：アトラス
プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Game Pass／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Windows／Steam）
※Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Windows／Steam）はダウンロード版のみ
配信日：2023年11月17日
価格：
通常版：7920円（パッケージ／ダウンロード）
DL豪華版デジタルデラックス：1万1770円（ダウンロード）
CERO：C（15歳以上対象）
【DLC情報】
DLC名：Repaint Your Heart
配信日：2023年11月17日
価格：1690円
DLC名：召喚パック「ペルソナ・賊神」＆「ラウール」
配信日：2023年11月17日
価格：1390円
DLC名：武器パック「賊・シリーズ」
配信日：2023年11月17日
価格：990円
DLC名：ペルソナ5 タクティカ DLC オールインワン
配信日：2023年11月17日
価格：3960円
収録：Repaint Your Heart／武器パック「賊・シリーズ」／武器パック「賊・シリーズ」
デジタルデラックス特典
・DLCエピソード「Repaint Your Heart」
・DLC召喚パック「ペルソナ・賊神」＆「ラウール」
・DLC武器パック「賊・シリーズ」
※各種DLCは別途単品でもお買い求めいただけます。
先着購入特典
『ペルソナ5 タクティカ』ゲーム内で、特別なペルソナ「オルフェウス・賊神」と「イザナギ・賊神」を召喚できるようになるDLCが先着購入特典として付属する。
※先着購入特典の仕様は予告なく変更する場合がございます。
先着購入特典は数量がなくなり次第終了とさせていただきます。
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