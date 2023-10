最大1万50円値引き！ Amazonプライム感謝祭でPFUキーボード大セール中

2023年10月15日23時59分までHHKBやREALFORCE for Mac「PFU Limited Edition」など

HHKB Type-S 雪・白モデルすべてが値引き状態

PFUは2023年10月14日(土)0時から翌15日(日)23時59分まで、日本初開催のAmazonプライム感謝祭にて、Happy Hacking Keyboard(HHKB)をはじめとするキーボード製品をお買い得価格で販売中。

セール対象商品は、HHKB Professional HYBRID Type-Sのほか、HHKB Professional HYBRID、HHKB Professional Classic、REALFORCE for Mac「PFU Limited Edition」、そしてREALFORCE「PFU Limited Edition」とオプション品のセット各種。

HYBRID Type-Sは英語配列、日本語配列、そして無刻印のそれぞれ雪モデルと白モデル計7種すべてが値引き対象となっている。

フラグシップモデルのHYBRID Type-S 雪モデルが2000円OFF、REALFORCE for Mac「PFU Limited Edition」はテンキーレスモデルが1万50円OFF、そしてキーボードルーフとのセットが8600円OFF、ウッドパームレストとのセットは9500円OFF。詳しくは下記を参照。

対象製品一覧はこちら。

・HHKB Type-S雪・白モデル →2000円OFF

・HHKB HYBRID白モデル →2000円OFF

・HHKB Classic白モデル →2000円OFF

・REALFORCE for Macテンキーレス単品(在庫機種) →1万50円OFF

※フルキーボードはPZ-R2SA-US4M-WHが9550円OFF

・REALFORCE for Mac+キーボードルーフセット(在庫機種)→ 8600円OFF

・REALFORCE for Mac+ウッドパームレストセット(在庫機種)→ 9500円OFF

・Happy Hacking Keyboard(HHKB)のWebでの正規販売店は、PFUダイレクトのみになります。

・出品者がPFUダイレクトになっていることをご確認ください。

・在庫があるものが対象になります。