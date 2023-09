グーグル、チャットAIとの会話内容を検索結果に表示へ。AI版Q&Aサービス状態に

グーグルのAIチャットボット「Bard」の「公開リンク」機能を使って会話記録を共有すると、そのページがグーグルの検索エンジンにインデックスされ誰でも検索可能な状態になることがSEOコンサルタントGagan Ghotra氏のXへのポストによって指摘された。

Haha 😂 Google started to index share conversation URLs of Bard 😹 don't share any personal info with Bard in conversation, it will get indexed and may be someone will arrive on that conversation from search and see your info 😳



Also Bard's conversation URLs are ranking as… pic.twitter.com/SKGXJD9KEJ