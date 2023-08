無制限AIいらすとやが正式リリース　商用利用OK、実写の素材も生成

AI素材サイト「AI素材.com」を運営するAI Picassoは8月10日、フリーイラストサイト「いらすとや(運営:みふねたかし)」と提携し、AIで「いらすとや」風のイラストを生成できる「AIいらすとや」の正式版をリリース。無料で毎月20枚の画像が生成できるほか、月額1480円の「Pro」プランに加入することで画像の無制限生成・ダウンロード、商用利用が可能になる。

ほしいイラストの説明を書くだけ

使い方はとても簡単。プロンプト入力欄に自然言語でほしいイラストの説明を書くだけ。今回は「自作パソコンの組み立てに苦戦している女の子」と入力。

生成するイラストに登場させたいキャラクターを選択。複数選択も可能だ。

必要ならAIに見せる「参考画像」をアップロードすることも可能。縦横比は「1:1」「4:3」「3:4」から選択する。キャラクターだけを使いたい場合は「背景透過」にチェックを入れよう。

さらに詳細設定では出したくない要素を入力する「ネガティブプロンプト」、参考画像にどれくらい寄せるかを設定する「プロンプトストレングス」、プロンプトに対するAIの自由度を指定する「ガイダンススケール」といった項目を設定できる。よくわからない場合はすべてデフォルトで問題ない。

生成にかかる時間は筆者環境で30秒弱、背景がごちゃごちゃしてはいるが「自作パソコンの組み立てに苦戦している女の子」というプロンプトは再現している。

プロンプト入力画面で「AIでプロンプトを最適化」をクリックすると、入力したプロンプトをAIが理解しやすいよう最適化される。最適化されたスクリプトは「A girl with a determined look on her face, surrounded by computer components scattered on a table. Dimly lit room, focused, intense concentration.」。

日本語に訳すと「テーブルの上に散らばったコンピュータ部品に囲まれ、決意を固めた表情を浮かべる少女。薄暗い部屋、集中した、強い集中力」といったところ。

最適化されたスクリプトで生成された画像はこちら。多少背景はすっきりしたがまだまだ物が多い。さらにここからスクリプトを追い込んでいくことも可能だろう。

有料版は実写イラストも生成可能

「AIいらすとや」では同社が提供しているスマホアプリ「AIピカソ」の画像生成技術を活用し、いらすとやで描かれているキャラクターたちを学習したオフィシャルな専用AIモデルが使われている。

これまではアプリ内でのみ利用可能だったが、クオリティが大幅に向上したことから「AI素材.com」で正式版として新たにリリースすることになったという経緯だ。

なお、利用には「Google アカウント」が必要。画像生成は20枚までならば無料。ただし、大きなサイズでダウンロードできなかったり、ライセンスの表記が必要になるなどの制限がある。

さらに、月額1480円の「Pro」プランに加入すれば、画像の無制限生成・ダウンロードが可能になるだけではなく、「AI素材.com」で、いらすとや以外の素材の検索・生成・ダウンロードも可能になる。