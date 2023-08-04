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ゲーム  >  ニュース  >  最大81％オフ！D3PがニンテンドーeショップでSummer Sale Part.2を実施

『サムライメイデン』や『オメガラビリンス ライフ』が大特価！

最大81％オフ！D3PがニンテンドーeショップでSummer Sale Part.2を実施

2023年08月04日 15時10分更新

文● ASCII

最大81％オフ！D3PがニンテンドーeショップでSummer Sale Part.2を実施

　ディースリー・パブリッシャーは8月3日より、同社のNintendo Switch向けダウンロードソフトがお買い得に購入できるセール「D3PUBLISHER Summer Sale Part.2」をニンテンドーeショップで開催中。期間は、2023年8月23日まで。

　今回のセールでは、ガールズ剣戟アクション『サムライメイデン』デラックスエディションが25％オフに。ローグライク×スローライフ！　乙女ばかりの胸ふくらむ学園生活『オメガラビリンス ライフ』デラックスエディションが63％オフと大特価となっている。

　また、『デジボク地球防衛軍（略）』や『THE テーブルゲーム』など厳選Nintendo Switchソフトがお買い得となっているので、お見逃しなく。

▼ニンテンドーeショップはこちら！

https://www.nintendo.co.jp/search/?q=ディースリー・パブリッシャー&mode=soft&sfilter[]=sale

タイトルピックアップ

『SAMURAI MAIDEN -サムライメイデン- デラックスエディション』

最大81％オフ！D3PがニンテンドーeショップでSummer Sale Part.2を実施

通常価格：9900円 → セール価格：7420円（25％オフ）
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70070000015472.html

最大81％オフ！D3PがニンテンドーeショップでSummer Sale Part.2を実施

©2022 SHADE Inc.　©2022 D3PUBLISHER

『オメガラビリンス ライフ デラックスエディション』

最大81％オフ！D3PがニンテンドーeショップでSummer Sale Part.2を実施

通常価格：1万780円 → セール価格：3980円（63％オフ）
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70070000006748.html

最大81％オフ！D3PがニンテンドーeショップでSummer Sale Part.2を実施

©2019 Matrix ©2019 D3 PUBLISHER

『デジボク地球防衛軍（略）D3P THE BEST』

最大81％オフ！D3PがニンテンドーeショップでSummer Sale Part.2を実施

通常価格：3980円 → セール価格：2380円（40％オフ）
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000032793.html

最大81％オフ！D3PがニンテンドーeショップでSummer Sale Part.2を実施

©2003-2020 D3 PUBLISHER
©2003-2017 SANDLOT
©2019-2020 YUKE’S

『SIMPLEシリーズ for Nintendo Switch Vol.1 THE テーブルゲーム』

最大81％オフ！D3PがニンテンドーeショップでSummer Sale Part.2を実施

通常価格：2000円 → セール価格：1080円（46％オフ）
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000045941.html

最大81％オフ！D3PがニンテンドーeショップでSummer Sale Part.2を実施

TM&©Othello,Co.and MegaHouse
©2022 D3 PUBLISHER

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