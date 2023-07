カプコンは7月14日、PlayStation Storeやニンテンドーeショップなど各デジタルストアで開催している「CAPCOM JULY SALE」にMicrosoft Storeラインアップを追加してアップデートしたと発表。Microsoft Storeのセール期間は、2023年8月1日18時59分まで。

Microsoft Storeのラインナップには、「バイオハザード」シリーズ各タイトルを筆頭に、「モンスターハンター」シリーズ最新作の『モンスターハンターライズ:サンブレイク』が初セールで登場。

また「ロックマン」シリーズやそのほかの人気タイトルも続々とお得な価格になっている。いよいよ夏休み、この機会に名作ゲームをお得に遊んでみてはいかがだろうか。

セール名称:CAPCOM JULY SALE

特設ページ:https://www.capcom-games.com/sale/sale05-qod7x/ja-jp/

※CEROレーティング「Z」の「グロテスクバージョン」および「Zバージョン」は18才以上のみ対象の製品です。18才未満の方には販売しておりません。

※製品によって対象ハードおよびセール期間が異なりますので、ご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。

※セットに含まれる商品は他のセット商品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。

※セール詳細及びコンテンツ内容、掲載外のその他セール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。

Microsoft Store

セール期間:2023年8月1日18時59分まで

Xbox Series X|S/Xbox One『バイオハザード ヴィレッジ』(ゲーム本編)

通常価格:4990円

セール価格【40%オフ!!】:2994円

Xbox Series X|S/Xbox One『バイオハザード ヴィレッジ ゴールドエディション』(ゲーム本編+トラウマパック+ウィンターズ エクスパンション)

通常価格:5990円

セール価格【33%オフ!!】:4013円

Xbox Series X|S/Xbox One『バイオハザード7 レジデントイービル』(ゲーム本編)

通常価格:1990円

セール価格【60%オフ!!】:796円

Xbox Series X|S/Xbox One『バイオハザード RE:2』(ゲーム本編)

通常価格:3900円

セール価格【75%オフ!!】:997円

Xbox Series X|S/Xbox One『バイオハザード RE:3』(ゲーム本編)

通常価格:3900円

セール価格【75%オフ!!】:997円

Xbox One『バイオハザード0 HDリマスター』(ゲーム本編)

通常価格:4069円

セール価格【80%オフ!!】:813円

Xbox One『バイオハザード HDリマスター』(ゲーム本編)

通常価格:4069円

セール価格【80%オフ!!】:813円

Xbox One『バイオハザード4』(ゲーム本編)

通常価格:2859円

セール価格【70%オフ!!】:857円

Xbox One『バイオハザード5』(ゲーム本編)

通常価格:2859円

セール価格【70%オフ!!】:857円

Xbox One『バイオハザード6』(ゲーム本編)

通常価格:2859円

セール価格【70%オフ!!】:857円

Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Windows)『モンスターハンターライズ:サンブレイク』(超大型拡張コンテンツ)

通常価格:3990円

セール価格【25%オフ!!】:2992円

※プレイには、『モンスターハンターライズ』(ゲーム本編)が必要です。

Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Windows)『モンスターハンターライズ:サンブレイク デラックスエディション』(超大型拡張コンテンツ+デラックスキット)

通常価格:4990円

セール価格【20%オフ!!】:3992円

※プレイには、『モンスターハンターライズ』(ゲーム本編)が必要です。

Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Windows)『モンスターハンターライズ + サンブレイク セット』(ゲーム本編+超大型拡張コンテンツ)

通常価格:5990円

セール価格【33%オフ!!】:4013円

Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Windows)『モンスターハンターライズ + サンブレイク ダブルデラックスセット』(ゲーム本編+MHRデラックスキット+超大型拡張コンテンツ+MHR:SBデラックスキット)

通常価格:6990円

セール価格【25%オフ!!】:5242円

Xbox One『ロックマン クラシックス コレクション』(ゲーム本編)

通常価格:2617円

セール価格【60%オフ!!】:1046円

Xbox One『ロックマンX アニバーサリー コレクション』(ゲーム本編)

通常価格:3387円

セール価格【60%オフ!!】:1354円

Xbox One『ロックマン ゼロ&ゼクス ダブルヒーローコレクション』(ゲーム本編)

通常価格:3996円

セール価格【60%オフ!!】:1598円

Xbox One『デビル メイ クライ HDコレクション』(ゲーム本編)

通常価格:4069円

セール価格【67%オフ!!】:1342円

※本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。