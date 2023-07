生成AIの著作権問題、ゲーム配信にも波紋

PCゲームプラットフォーム「Steam」を運営するValveは、生成AIによって作成されたアートアセット(キャラクター、背景、アイテム、UIデザインなどのビジュアル要素全般)の内、学習に使われたソースの権利がクリアでないものが含まれている可能性のあるゲームの販売を禁止する方向であることがわかった。

PSA: Valve has been quietly banning newly submitted Steam games using AI-created art assets - if submitters can't prove they have rights for the assets used to train the algorithms: https://t.co/WhWpJpaFjlpic.twitter.com/5KhzJESYxk