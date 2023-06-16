フリューは6月16日、PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch向けアクションRPG『クライマキナ／CRYMACHINA』について、作中楽曲MV第三弾「FightSeventhDeusExMachina_Zoe ();」を公開したと発表。
本作の発売日は2023年7月27日、価格はパッケージ通常版が8778円／ダウンロード通常版が8470円。ほかのエディションも用意されているので、下記のゲーム情報をチェックしてほしい。
描き下ろしイラストを使用した楽曲MV第三弾公開！
人類滅亡後の世界で機械の少女たちが「本物の人間」となるために戦うアクションRPG『クライマキナ／CRYMACHINA』。その作中楽曲をフルで楽しめるMVを5ヵ月連続で公開する。
第三弾となる「FightSeventhDeusExMachina_Zoe ();」は、身体再生を担当する機械「第七神機ゾーエー」のテーマ曲。芸術家を自負し、美しさにこだわるゾーエーらしい力強く凛とした旋律と、機械の少女「エノア」（CV：遠野ひかるさん）が歌うプログラミング言語風の歌詞によって紡がれる神秘的な世界観を堪能しよう。keiuuさんによる描き下ろしイラストも必見だ。
なお、こちらの楽曲は予約特典「スペシャルサウンドトラックアルバムCD」に収録されているので、購入を検討している人は予約してみてはいかがだろうか。
楽曲情報
Illustration：keiuuさん
Design：Roluaさん
「FightSeventhDeusExMachina_Zoe ();」
Vocal：Enoa（Hikaru Tonoさん）
Music：Sakuzyoさん
Lyric：ASPRGuS & Fuyuki Hayashiさん
・作中楽曲MV第三弾「FightSeventhDeusExMachina_Zoe ();」
https://youtu.be/PA77SS-XBoM
・作中楽曲MV第一弾「 FightSecondDeusExMachina_Ecclesia();」
https://youtu.be/DKrjk7PV1NU
・作中楽曲MV第二弾「FightFifthDeusExMachina_Letheia ();」
https://youtu.be/bDQgl2Jm6kQ
・主題歌・挿入歌・BGM一部紹介動画（予約特典「スペシャルサウンドトラックアルバムCD」収録）
https://youtu.be/a6wG03d1xFU
【ゲーム情報】
タイトル：クライマキナ／CRYMACHINA
ジャンル：アクションRPG
販売：フリュー
プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch
発売日：2023年7月27日
価格：
パッケージ通常版：8778円
パッケージ数量限定はなまるBOX：1万3948円
ダウンロード通常版：8470円
デジタルデラックス版：1万2760円
CERO：C（15歳以上対象）
© FURYU Corporation.
※画像はすべて開発中のものです。内容・仕様は製品版と異なる場合があります。
※『クライマキナ』はフリューの商標または登録商標です。
※Nintendo Switchは任天堂の商標です。
※“PlayStation”は、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
※そのほか記載されている会社名、製品名、サービス名などは、それぞれ各社の商標または登録商標です。
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