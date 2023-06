フォッシルは6月16日、「The Flash x Fossil 限定ウォッチコレクション」を発表した。



6月16日世界同時公開となるDC最新作「ザ・フラッシュ」映画公開に合わせての発売となり、コレクションでは地上最速ヒーロー「フラッシュ」と、その宿敵である「リバース・フラッシュ」をモチーフに、アイコニックな要素を盛り込んだ特別なデザインとなっている。

どちらのタイムピースも、フォッシルのベストセラー「ヘリテージコレクション」のケースデザインをベースに製作。フラッシュのコミックにインスパイアされたこの限定ウォッチは、フラッシュのシグネチャーカラーと稲妻のエンブレム、そして”フラッシュ”が文字盤の中を疾走するように動き出す秒針が特徴的。



また、ケースバックと限定パッケージには、フラッシュのカラーと稲妻のエンブレムをプリント。価格はいずれも4万1250円。

「The Flash x Fossil 」限定ウォッチコレクションは、以下の販売店にて6月16日より数量限定発売



・フォッシル 公式オンラインストア https://www.fossil.com/ja-jp/

・フォッシル 原宿明治通り店

THE FLASH and all related characters and elements © & ™ DC (s23)