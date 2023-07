フォッシルが「バービー」とコラボ、ウォッチやジュエリーなどを販売

フォッシルは7月10日、ファッションドール「バービー」にインスパイアされたコラボレーション、「Barbie x Fossil」リミテッドエディションを数量限定で販売することを発表した。

本コレクションは、1959年のバービーデビュー当時のクラシックなモチーフやチャーミングなディテール、そしてバービーのアイコンであるピンクの色合いが特徴的なウォッチ、レザーグッズ、ジュエリーをラインアップする。

ウォッチは3モデルをラインアップ。ウォッチリング(LE1175)は、バービーの代表的な花柄モチーフであるデイジーにインスパイアされたモデル。価格は2万4200円。

レクタンギュラーシェイプが人気のRAQUEL(ラクエル)のデザインを採用し、バービーを象徴するアイコンモチーフを散りばめたウォッチ(LE1174)は、ブラックレザーのダブルストラップに、カスタムカットのクリスタルフラワーチャームや、バービーピンクのハイヒール、ローラースケート、クラシックカーなどのチャーム付き。価格は4万8400円。

カスタマイズ可能なCARLIE(カーリー)のデザインを採用した付きレザーウォッチのセット(LE1176SET)は、バービーのファーストルックであるブラック&ホワイトの水着にインスパイアされたシェブロン柄のトップリングなど、交換可能なストラップとトップリングで合計4パターンの組み合わせが楽しめる。価格は4万2350円。

アイコニックなピンクカラーのソフトグレインレザーとゴールドトーンの金具がバービーコアなバッグやレザー小物も販売する。

ジュエリーは、ピンクストーンのアクセントや、繊細な輝き、そしてバービーのお気に入りのアイテムをモチーフにした3モデルを販売する。

バービーロケットネックレス(JF04499710)は、バービーのシルエットヘッドが浮き上がるような、ピンク マザー・オブ・パールのペンダント。内側に(ベストフレンドやケンの)写真を入れるためのスポットが施されている。価格は1万9250円。

さらに、アウトレットストア用ウォッチは2モデルをラインアップ。いずれもバービーのファーストルックにインスパイアされた、交換可能なストラップ付きセットとなっている。いずれも価格は3万3000円。

「Barbie x Fossil」リミテッドエディションは、以下の販売店にて7月10日より数量限定で発売する予定。なお、店舗により取り扱い商品が異なる。

■「Barbie x Fossil」 リミテッドエディション メインコレクション

・フォッシル 公式オンラインストア https://www.fossil.com/ja-jp/featured/the-edit/barbie-x-fossil/

・フォッシル 原宿明治通り店

・フォッシルZOZOTOWN店 https://zozo.jp/shop/fossil/?dord=21

・フォッシル楽天市場公式ストア https://www.rakuten.ne.jp/gold/fossil-japan/barbie.html

・加坪屋 https://www.rakuten.co.jp/katsuboya/

■アウトレットストア用ウォッチ 2型(SE1109SET、SE1110SET)

・フォッシル 公式オンラインストア

・フォッシル 土岐プレミアム・アウトレット店

・フォッシル 三井アウトレットパーク滋賀竜王店

・フォッシル 三井アウトレットパーク ジャズドリーム長島店

・フォッシル 三井アウトレットパーク入間店

BARBIE™ and associated trademarks and trade dress are owned by, and used under license from, Mattel. ©2023 Mattel.