EP6の40周年記念「スター・ウォーズxフォッシル」コレクションを5月4日より世界同時発売

フォッシルは5月1日、「スター・ウォーズ/ジェダイの帰還(エピソード6)」の40周年を記念した「スター・ウォーズ×フォッシル」コレクションを発表した。5月4日より世界同時発売する。



反乱軍の象徴的なキャラクターやシンボルに敬意を表し、細部に渡り特別に作られたウォッチとジュエリーのカプセルコレクション。映画で最も愛されている反乱軍にちなんで綿密にデザインされた限定タイムピースを6型を用意。それぞれにシリアルナンバー付きのタイムピースは、映画のサウンドエフェクト、コミックブックスタイルのイラスト、映画チケットのレプリカピンが入ったコレクターズボックスに収められており、以下の通りキャラクターの真髄を表現している。



・ルーク・スカイウォーカー(4万4000円)

ライトサイドとダークサイドの戦いをイメージした大胆なダイアルに、ルーク・スカイウォーカーのライトセ―バーをモチーフにした秒針。さらに蓄光塗料によりフォースライトニングが暗闇で光るほか、6時位置にはジェダイ・オーダーのエンブレムを配置し、12時位置にはロゴとオーラベッシュ(銀河共通言語)でFOSSILと書かれている。



・レイア・オーガナ(4万4000円)

レイアのアイコニックなエンドアの戦いにインスパイアされたこのデザインには、暗闇で光る反乱軍のエンブレムや、彼女のヘルメットを思わせるパッド入りレザーストラップ、そしてケースバックにはヘアスタイルにちなんだ特徴的な三つ編み模様のエッチングが施されている。



・ハン・ソロ(4万4000円)

フォッシルのHERITAGEウォッチをベースに、リッチなダブルレザーストラップと、ハン・ソロが履いているゴールデンイエローのパンツストライプを組み合わせたリラックスした雰囲気のウォッチ。



・チューバッカ(4万4000円)

毛並みをデボス加工で表現したダイアルに、チューイのアイコンでもある弾帯ベルトを彷彿とさせるストラップを装備。



・R2-D2(6万1050円)

日本製自動巻きムーブメントを搭載し、時間を表す中央のアワーディスクとドロイドのインターフェースアームを模した分針、5時位置のセカンドディスク、そして9時位置の反乱軍のエンブレムでデイ&ナイト表示などで立体的にR2-D2を表現。



・C-3PO(6万1050円)

C-3POの顔を大胆にカットアウトし、自動巻きムーブメントをフロントからも楽しめる斬新なスタイル。C-3POのシルバーレッグと同じく左下のラグのみシルバートーンになっており、ケースバックにはドロイドのケーブルをイメージしたエッチングを施している。

スター・ウォーズ×フォッシルでは、コミックブックスタイルのグラフィック・ダイアルにシリコンストラップを採用したスペシャルエディションも取り揃える。クラシックなTin缶パッケージに入ったウォッチ5型が用意され、価格は各2万5850円。



さらに、ヨーダ、R2-D2、C-3POなどの人気キャラクターとアイコンをセミ3Dシルエットとシグネチャークラフトマンシップでデザインしたスター・ウォーズ×フォッシルの限定ジュエリーコレクションもラインアップ。

「スターウォーズxフォッシル」 取扱店舗と予約可能店舗

以下の販売店にて5月4日より数量限定発売予定。



【リミテッドエディション&ジュエリーコレクション 取扱店】

フォッシル 公式オンラインストア https://www.fossil.com/ja-jp/

フォッシル 原宿明治通り店(5月2日より店頭予約 受付)

フォッシル/スカーゲン LUCUA1100店、さんすて岡山店(5月2日より店頭予約 受付)

フォッシル/スカーゲン 京王百貨店 新宿店 POP UP STORE

STAR WARS GALAXY in GINZA(POP UP STORE)東急プラザ銀座3階にて受注販売

フォッシル 楽天市場公式ストア https://www.rakuten.ne.jp/gold/fossil-japan/

フォッシル ZOZOTOWN店 https://zozo.jp/shop/fossil/



【コミックブックスタイル スペシャルエディション 取扱店】

※予約は、5月2日より対象店舗にて(1人1品番につき1品まで)

※商品の購入は、予約した店舗のみで可能