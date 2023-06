国内のエンターテインメントに関連する全ツイートデータから、せきゅラボが注目する流行ワードをランキング形式で紹介します。今回は2023年5月31日~6月6日までのツイートデータをもとに、「PC・スマホ・ネット関連」に関連する注目ワードを大公開!

1位は「Netflix」。6月1日より配信されている福島第一原発事故を描いたドラマ『THE DAYS』の感想が多数投稿されています。ほか、7月5日より放送予定のアニメ『わたしの幸せな結婚』公式がNetflixでの配信告知とPV第2弾を公開。2099RTと拡散されています。

2位は「ABEMA」。7月1日より放送予定のアニメ『ホリミヤ-piece-』公式が、放送開始日と放送局及び配信プラットフォームを告知。8465RT、3.4万いいねを獲得しています。『幻日のヨハネ -SUNSHINE in the MIRROR-』などのほか、今夏クールのアニメ作品でも配信プラットフォームとして「ABEMA」が言及されており、ツイート増の要因となっているようです。

3位は「カクヨム」。「カクヨム」投稿者でもあるVTuberこむらさきによるツイートが拡散されているほか、多くの「カクヨム」投稿者が自身の作品の更新情報などを投稿しています。

4位「WWDC」。Appleの開発者向けカンファレンス「WWDC2023」が6月6日より開催。なかでも注目されているのが、アイトラッキングや生体認識センサーで操作可能な空間コンピューター「Apple Vision Pro」。TVの報道番組など多くのメディアでも取り上げられ、大きな話題となっています。

5位は「Amazonプライム・ビデオ」。6月14日より有料配信開始となる『ダンジョンズ&ドラゴンズ/アウトローたちの誇り』や、『バーフバリ伝説誕生・王の凱旋』などの人気インド映画の月替わりセール情報などが投稿、拡散されている。

Convergence has begun. Watch the trailer for The Final Season of Tom Clancy’s Jack Ryan arriving June 30. pic.twitter.com/WlZWHJ0pKJ