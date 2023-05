中国マクドナルド、チキンマックナゲット型テトリスを発表

中国マクドナルドは5月24日、同社のメニューの1つ「チキンマックナゲット」の形状を模した携帯ゲーム機を発表した。

同商品はチキンマックナゲットの発売40周年を記念した物。店頭でナゲットなどを購入する際、追加で30人民元(約600円)を支払うと購入可能だ。

筐体は大人の手の甲ほどの大きさで、モノクロの液晶画面と操作用のボタン類を装備。内蔵ゲームは「テトリス」で、ザ・テトリス・カンパニーの正規ライセンス品となる。

What happens when #Tetris meets a Chicken McNugget? 🐔Exclusively available at McDonald’s in China for a limited time, fans can play Tetris on a Chicken McNugget game device! 🕹️ #McDonalds#TetrisMcNuggetpic.twitter.com/D59iZYAb7M