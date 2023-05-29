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中国マクドナルド、チキンマックナゲット型テトリスを発表

2023年05月29日 12時00分更新

文● @sumire_kon

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　中国マクドナルドは5月24日、同社のメニューの1つ「チキンマックナゲット」の形状を模した携帯ゲーム機を発表した。

　同商品はチキンマックナゲットの発売40周年を記念した物。店頭でナゲットなどを購入する際、追加で30人民元（約600円）を支払うと購入可能だ。

　筐体は大人の手の甲ほどの大きさで、モノクロの液晶画面と操作用のボタン類を装備。内蔵ゲームは「テトリス」で、ザ・テトリス・カンパニーの正規ライセンス品となる。

　なお、5月29日現在、日本マクドナルドからは同種のキャンペーン告知は出ていない。

　テトリスは旧ソ連のコンピューター科学者アレクセイ・パジトノフ氏が考案したパズルゲーム。いわゆる「落ち物系」の元祖とされ、2024年には誕生から40周年を迎える。

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