Datadog、Microsoft Azureとのインテグレーションなどの一連のAzure関連新機能を発表

Datadog Japanは5月24日、Microsoft AzureとのインテグレーションなどのAzure関連新機能を発表した。



Microsoft Buildイベントにて発表された新機能で、Azure OpenAI Service、Azure Arc、Cloudcraft for Azure、Cloud Cost Management for Azureのサポートを含む。



DatadogのプラットフォームでのAzure Arcのサポートに加え、CloudcraftやCloud Cost Managementを追加したことにより、Azureユーザー企業がクラウドに移行し、コストを管理し、AIモデルをモニタリングできるようにするオブザーバビリティーパートナーとして支援。



Datadogの主なAzure関連新機能は以下のとおり。



・Azure Arcのサポート

ユーザー企業はDatadogのプラットフォーム内でタグなどの重要なメタデータを利用して移行前のパフォーマンスをベースライン化し、移行後にはAzure Arc接続のステータスをモニタリング



・Cloudcraft by Datadog

Cloudcraftのサポートにより、Azureユーザー企業は組織全体におけるアーキテクチャー関連のベストプラクティスを設計し、クラウドアーキテクチャー構成をリアルタイムで設計可能になる。Cloudcraftのドラッグ&ドロップ式ダイアグラムデザイナー、ライブ環境 スキャナー、自動バジェットジェネレーターは、各部門が行なうクラウドアーキテクチャーの把握やプランニング、設計を省力化



・Cloud Cost Management for Azure

Cloud Cost Managementのサポートにより、アプリケーションチームはパフォーマンスとコストをひとつのダッシュボード上に並べて把握できるようになり、パフォーマンスが最適化されると同時にリソースの浪費を最小化



・Azure OpenAI Serviceとのインテグレーション

Azure OpenAIとの新しいインテグレーションにより、Azure OpenAI Service関連のリクエストやレイテンシー、トークン消費を即時に理解し問題点を明確化。ユーザーはこれにより、ChatGPT関連を含む各種AIアプリケーションのコスト最適化、課題の洗い出しと解決、パフォーマンスのモニタリングを強化できる