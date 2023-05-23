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ゲーム  >  ニュース  >  『ドラクエX』本日21時より公式生放送#35を配信！オンラインVer6.5＆オフラインDLCの最新情報を公開

オフラインのDLCは5月26日配信開始

『ドラクエX』本日21時より公式生放送#35を配信！オンラインVer6.5＆オフラインDLCの最新情報を公開

2023年05月23日 16時05分更新

文● Zenon／ASCII

　スクウェア・エニックスは2023年5月23日21時より、同社が運営するMMORPG『ドラゴンクエストX　オンライン』の公式生放送「超DQXTV #35」を配信すると、公式サイトおよび公式Twitterにて発表。

■超ドラゴンクエストXTV #35

　MCを竹若元博さん（バッファロー吾郎）と椿 彩奈さんが務め、プロデューサーの青山公士氏、ディレクターの安西崇氏より、バージョン6.5の最新情報が公開される。

　また、ゲストに『ドラゴンクエストX　オフライン』プロデューサーの白石琢磨氏を迎え、2023年5月26日に配信開始となる（※）超大型拡張ダウンロードコンテンツ『ドラゴンクエストX　眠れる勇者と導きの盟友　オフライン』の最新情報も公開予定。こちらも期待しよう。
※PlayStation 5／PlayStation 4の「デラックス版」「超デラックス版」購入者は【3日間の先行プレイ権】が付いてくるため、2023年5月23日0時よりプレイ可能

　ゲーム内アイテム（オンライン版で使用可能）がもらえるニコニコ生放送視聴特典や、ゲーム内から放送を見られる「アストルティア放送局」は今回も実施。詳しくは、下記の公式サイトを参照してほしい。

・公式サイトのニュースページはこちら
https://hiroba.dqx.jp/sc/topics/detail/586f9b4035e5997f77635b13cc04984c/

【番組情報】

番組名：超ドラゴンクエストXTV #35 バージョン6.5最新情報
配信日：2023年5月23日21時～
配信プラットフォーム：
　・ニコニコ動画　https://live.nicovideo.jp/watch/lv341373205
　・YouTube　https://www.youtube.com/watch?v=ElaN7-DgCtA
出演者：
＜MC＞
　竹若 元博さん（バッファロー吾郎）
　椿 彩奈さん（タレント）
＜ゲスト＞（※五十音順）
　青山 公士氏（プロデューサー）
　安西 崇氏（ディレクター）
　白石 琢磨氏（『ドラゴンクエストX　オフライン』プロデューサー）

【ゲーム情報】

タイトル：ドラゴンクエストX　オールインワンパッケージ　version 1-6
ジャンル：ロールプレイング／オンライン専用ソフト
販売・運営：スクウェア・エニックス
プラットフォーム：PlayStation 4／Nintendo Switch／PC（Windows）
発売日：発売中（2022年10月20日）
価格：5478円（パッケージ／ダウンロード）
CERO：A（全年齢対象）

※本ソフトをプレイするには、インターネット・ブロードバンド環境が必要です。
※プレイに関わるインターネット接続料および通信料はお客様のご負担となります。
※本ソフトのプレイには期間に応じた利用券の購入が必要です。
※利用料金などの詳細は公式サイトにてご確認ください。
https://www.dqx.jp
※Switch版パッケージはゲームカードではなくダウンロード番号での提供となります。

© 2012-2023 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.
© SUGIYAMA KOBO
℗ SUGIYAMA KOBO

タイトル：ドラゴンクエストX　眠れる勇者と導きの盟友　オフライン
ジャンル：RPG
販売：スクウェア・エニックス
プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／PC（Steam）
発売日：2023年5月26日
価格：4400円（ダウンロード版のみ）
プレイ人数：1人
CERO：A（全年齢対象）

※ パッケージ版の発売はございません。
※ 超大型拡張ダウンロードコンテンツの物語を進めるには『ドラゴンクエストX　目覚めし五つの種族　オフライン』本編をエンディングまで進める必要があります。
※画面はすべてPlayStation 5版のものです。
※画面・映像はすべて開発中のものです。

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