スクウェア・エニックスは2023年5月23日21時より、同社が運営するMMORPG『ドラゴンクエストX オンライン』の公式生放送「超DQXTV #35」を配信すると、公式サイトおよび公式Twitterにて発表。
■超ドラゴンクエストXTV #35
MCを竹若元博さん（バッファロー吾郎）と椿 彩奈さんが務め、プロデューサーの青山公士氏、ディレクターの安西崇氏より、バージョン6.5の最新情報が公開される。
また、ゲストに『ドラゴンクエストX オフライン』プロデューサーの白石琢磨氏を迎え、2023年5月26日に配信開始となる（※）超大型拡張ダウンロードコンテンツ『ドラゴンクエストX 眠れる勇者と導きの盟友 オフライン』の最新情報も公開予定。こちらも期待しよう。
※PlayStation 5／PlayStation 4の「デラックス版」「超デラックス版」購入者は【3日間の先行プレイ権】が付いてくるため、2023年5月23日0時よりプレイ可能
ゲーム内アイテム（オンライン版で使用可能）がもらえるニコニコ生放送視聴特典や、ゲーム内から放送を見られる「アストルティア放送局」は今回も実施。詳しくは、下記の公式サイトを参照してほしい。
・公式サイトのニュースページはこちら
https://hiroba.dqx.jp/sc/topics/detail/586f9b4035e5997f77635b13cc04984c/
【番組情報】
番組名：超ドラゴンクエストXTV #35 バージョン6.5最新情報
配信日：2023年5月23日21時～
配信プラットフォーム：
・ニコニコ動画 https://live.nicovideo.jp/watch/lv341373205
・YouTube https://www.youtube.com/watch?v=ElaN7-DgCtA
出演者：
＜MC＞
竹若 元博さん（バッファロー吾郎）
椿 彩奈さん（タレント）
＜ゲスト＞（※五十音順）
青山 公士氏（プロデューサー）
安西 崇氏（ディレクター）
白石 琢磨氏（『ドラゴンクエストX オフライン』プロデューサー）
【ゲーム情報】
タイトル：ドラゴンクエストX オールインワンパッケージ version 1-6
ジャンル：ロールプレイング／オンライン専用ソフト
販売・運営：スクウェア・エニックス
プラットフォーム：PlayStation 4／Nintendo Switch／PC（Windows）
発売日：発売中（2022年10月20日）
価格：5478円（パッケージ／ダウンロード）
CERO：A（全年齢対象）
※本ソフトをプレイするには、インターネット・ブロードバンド環境が必要です。
※プレイに関わるインターネット接続料および通信料はお客様のご負担となります。
※本ソフトのプレイには期間に応じた利用券の購入が必要です。
※利用料金などの詳細は公式サイトにてご確認ください。
https://www.dqx.jp
※Switch版パッケージはゲームカードではなくダウンロード番号での提供となります。
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℗ SUGIYAMA KOBO
タイトル：ドラゴンクエストX 眠れる勇者と導きの盟友 オフライン
ジャンル：RPG
販売：スクウェア・エニックス
プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／PC（Steam）
発売日：2023年5月26日
価格：4400円（ダウンロード版のみ）
プレイ人数：1人
CERO：A（全年齢対象）
※ パッケージ版の発売はございません。
※ 超大型拡張ダウンロードコンテンツの物語を進めるには『ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オフライン』本編をエンディングまで進める必要があります。
※画面はすべてPlayStation 5版のものです。
※画面・映像はすべて開発中のものです。
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