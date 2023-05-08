コーエーテクモゲームスは5月8日、PC（Steam）／iOS／Androidでサービス中のMMO戦略シミュレーションゲーム『三國志 覇道』にて、生放送番組“『三國志 覇道』5月度公式生放送 #ハドウへの道”を配信すると発表。配信日時は、2023年5月15日21時～22時30分（予定）だ。
番組には、おなじみのメンバーである三国志通の箱崎みどりさん（ニッポン放送アナウンサー）と『三國志 覇道』で曹真（そうしん）や張繍（ちょうしゅう）を演じる声優の松本忍さん、『三國志 覇道』伊藤幸紀プロデューサー、MCの植松哲平さん（ラジオDJ）が出演し、新たに登場する武将やアップデート情報などを紹介するという。
＜番組チャンネル＞
番組概要
番組名：『三國志 覇道』5月度公式生放送 #ハドウへの道
放送日時：2023年5月15日21時～22時30分（予定）
出演者：
ゲスト：松本忍さん（声優）
箱崎みどりさん（ニッポン放送アナウンサー）
MC：植松哲平さん（ラジオDJ）
『三國志 覇道』プロデューサー：伊藤幸紀氏
放送URL：
YouTube ライブ：https://www.youtube.com/watch?v=Hfy24AsEL1Y
Twitter：https://twitter.com/i/broadcasts/1rmxPkeaVYMJN
【ゲーム情報】
タイトル：三國志 覇道
ジャンル：MMO戦略シミュレーションゲーム
配信：コーエーテクモゲームス
プラットフォーム：
・PC（Steam）：Windows 10、Windows 11（64bit）
・iPhone 6s、iPad mini 4 以後のモデル（iOS9.0以上）
・Android5.0 以上、メモリ（RAM）2GB以上の端末
※ 一部機種を除く
※ 一部端末に関しては、対応OSバージョン以上でも動作しない場合があります
※ 一部端末に関しては、エフェクトなどが正常に表示されないことがあります
配信日：配信中（2020年9月15日サービス開始）
価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）
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