「スター・ウォーズ」は、ジョージ・ルーカス製作総指揮によるSF映画の金字塔です。1983年に「エピソード6/ジェダイの帰還」が公開されてから、2023年は40周年のアニバーサリー。アメリカのライフスタイルブランドであるフォッシルが、「スター・ウォーズコレクション」の特別なウォッチとジュエリーを5月1日に発表しました。5月4日(May the 4th be with you)の「スター・ウォーズの日」に、6種類のリミテッドエディションを世界で同時に発売します。

人気キャラクター6種類の限定ウォッチ登場

フォッシルはこの特別な新作ウォッチが「スター・ウォーズファンによる、スター・ウォーズファンのためのコレクション」であるとしています。特にリミテッドエディションのウォッチは、物語に登場する6人の反乱軍のキャラクターをイメージして、本体からパッケージのデザインまでディティールにこだわり抜きました。

6つのコレクションは、世界中で本数を限定して販売するシリアルナンバー付きモデルです。アメコミスタイルのイラストをあしらった、コレクターズボックスのデザインも秀逸。同じイラストが時計本体ケースの背面にもデザインされています。

コレクターズボックスには映画公開当時の劇場チケットを象ったレプリカピンバッジが付属するほか、開くたびにキャラクターの“名ゼリフ”を収録した音声が再生されます。

コレクターズボックス付きのリミテッドエディションの各モデルを紹介しましょう。

■ハン・ソロ

フォッシルの定番・HERITAGEウォッチをベースにしたプレミアム感あふれるクオーツ式ウォッチ。価格は4万4000円。世界限定数は983本です。

質感の高いダブルレザーストラップに、劇中でハン・ソロが着るパンツと同じゴールデンイエローのストライプをあしらってリラックスした雰囲気に仕上げています。ブラックの文字盤には差し色としてゴールデンイエローの秒針とエンブレムを配置。ネイビーのボックスに収録するハン・ソロの名言は「I don’t know. Fly casual.」です。

■ルーク・スカイウォーカー

サークル形状の文字盤に、ライトサイドとダークサイドの戦いをイメージしたホワイト&ブラックのダイアルをあしらったクオーツ式ウォッチ。価格は4万4000円。世界限定1083本を発売します。

秒針は劇中でルーク・スカイウォーカーが振るうライトセーバーをモチーフにしています。6時位置にはジェダイ・オーダーのエンブレム、12時位置にはオーラベッシュ(銀河共通言語)で書かれたFOSSILのロゴを配置しました。そして時計を着けて暗い場所に移動すると、蓄光塗料によりフォースライトニング(秒針)が光ります。

コレクターズボックスのイメージカラーはブラック。フタを開くとなんと「I'm JEDI.」というルークのセリフが聞こえてきます。

■レイア・オーガナ

6つのコレクションの中で、もっともケースのデザインがアヴァンギャルドな「レイア姫モデル」のクオーツ式ウォッチ。価格は4万4000円。世界限定数は983本です。

“森の月エンドア”にインスパイアされたというデザインは、文字盤のセンターに暗闇の中浮かび上がる反乱軍のエンブレムを配置。エンブレムから遠い方が「時」、近い方が「分」を示すメーターです。パッド入りのレザーストラップはレイア姫が身に着けるヘルメットを彷彿とさせます。ケースの背面には姫のヘアスタイルにちなんだ三つ編み模様のエッチングをあしらいました。

コレクターズボックスのイメージカラーはオリーブグリーン。収録されているレイア姫のセリフは、エンドアの原住民と交流するシーンから「You're a jittery little thing, aren't you?」です。