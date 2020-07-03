ASRock「A620M Pro RS」
AMD A620搭載のMicro ATXマザー「A620M Pro RS」がASRockから発売
ASRockから、AMD A620チップセットを搭載するSocket AM5対応マザーボード「A620M Pro RS」が発売された。価格は2万1980円。パソコンショップアーク、パソコン工房 秋葉原 BUY MORE店、ツクモパソコン本店、TSUKUMO eX.で販売中だ。
ASRock PROシリーズのAMD A620チップセットを採用したMicro ATXモデル。50A Dr.MOSによる6+2+1フェーズ電源回路を搭載し、TDP 120WまでのRyzen 7000シリーズに対応する。
主なスペックは、拡張スロットがPCI Express(4.0) x16×1。メモリーは、DDR5 DIMM×4(DDR5-6000+、最大128GB)。オンボードインターフェースとして、ギガビットLAN(Realtek)、サウンド(Realtek ALC897 8CH HD Audio)、M.2×3、SATA3.0×4、USB 3.0×7などを装備。グラフィックス出力機能としてDisplayPort 1.4とHDMI 2.1を備える。