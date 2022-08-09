MSI「MAG X670E TOMAHAWK WIFI」
AMD X670E採用の発光しないマザーボードがMSIから登場
MSIからAMD X670Eチップセットを搭載したSocket AM5対応マザーボード「MAG X670E TOMAHAWK WIFI」が発売された。価格は4万9980円。パソコンショップアーク、パソコン工房 秋葉原 BUY MORE店、ツクモパソコン本店、TSUKUMO eX.で販売中だ。
安定性と耐久性に優れた「MAG」シリーズの製品。ブラックベースのカラーを採用する光らないマザーボードになっている。14+2+1 Duet Rail Power Systemによる電源回路を採用するほか、大型ヒートシンクとM.2 Shield Frozrなどを備える。
主なスペックは、拡張スロットがPCI Express(5.0) x16×1、PCI Express(4.0) x4×1(x16形状)、PCI Express(4.0) x2×1(x16形状)。メモリーは、DDR5 DIMM×4(DDR5-6000+(OC)、最大192GB)。
オンボードインターフェースとして、2.5ギガビットLAN(Realtek)、Wi-Fi 6E (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)+Bluetooth 5.3 (AMD)、サウンド(Realtek ALC1200 8CH HD Audio)、M.2×4、SATA3.0×4、USB 3.2 Gen2×1(Type-C)、USB 3.1 Gen2×4、USB 3.0×8、USB 2.0×4などを装備。グラフィックス出力機能としてDisplayPort 1.4とHDMI 2.1、USB Type-Cを備える。