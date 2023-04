カプコンは4月25日、PlayStation Store/ニンテンドーeショップ/Steamストアで開催している「CAPCOM GOLDEN WEEK SALE」をアップデートしたと発表。複数のデジタルストアで、カプコンタイトルのセールラインナップが拡充している。セール期間はストアごとで異なるので、下記を参照のこと。

本セールでは、対応ゲームハードを拡大した『モンスターハンターライズ』や、最新作『バイオハザードRE:4』の前日譚にあたる『バイオハザード RE:2』をはじめとした「バイオハザード」シリーズ作品、待望の『ストリートファイター6』の発売が迫る格闘シリーズなどカプコンの主要タイトルがお買い求めになりやすい価格でセール中。

また、Steam Storeでは格闘シリーズタイトルを集めた「2023 GOLDEN WEEK FIGHTING PACK」と珠玉の人気タイトルを集めた「2023 GOLDEN WEEK PACK」もセール期間にあわせて展開中だ。ゴールデンウィークは、カプコンタイトルを遊びつくしてはいかがだろうか。

【セール概要】

セール名称:CAPCOM GOLDEN WEEK SALE

特設ページ:https://www.capcom-games.com/sale/sale2-y6mwt/ja-jp/

PlayStation Store

セール期間:2023年5月10日23時59分まで

https://store.playstation.com/category/af9bc241-05db-4e01-b9d5-3ccde004e91f

PS5/PS4『モンスターハンターライズ』(ゲーム本編)

通常価格:3990円

セール価格【50%オフ!!】:1995円

PS5/PS4『モンスターハンターライズ デラックスエディション』(ゲーム本編)

通常価格:4990円

セール価格【50%オフ!!】:2495円

PS5/PS4『モンスターハンターライズ エクストラDLCパック』(ダウンロードコンテンツ)

通常価格:2000円

セール価格【25%オフ!!】:1500円

※本ダウンロードコンテンツをご利用いただくには、別売りの『モンスターハンターライズ』(ゲーム本編)が必要です。

PS5/PS4『バイオハザード ヴィレッジ ゴールドエディション』(ゲーム本編)

通常価格:5991円

セール価格【34%オフ!!】:3954円

※「Zバージョン」もセール対象となります。

PS5/PS4『バイオハザード ヴィレッジ ウィンターズ エクスパンション』(ダウンロードコンテンツ)

通常価格:2001円

セール価格【25%オフ!!】:1500円

※「Zバージョン」もセール対象となります。

※本ダウンロードコンテンツをご利用いただくには、別売りの『バイオハザード ヴィレッジ』(ゲーム本編)が必要です。

PS4『ファイティング レジェンズ パック』(ゲーム本編)

通常価格:6989円

セール価格【53%オフ!!】:3284円

ニンテンドーeショップ

セール期間:2023年5月9日23時59分まで

https://store-jp.nintendo.com/feature_capcomsale.html

Nintendo Switch『ロックマンX アニバーサリー コレクション』(ゲーム本編)

通常価格:3362円

セール価格【70%オフ!!】:990円

Nintendo Switch『ロックマン ゼロ&ゼクス ダブルヒーローコレクション』(ゲーム本編)

通常価格:3990円

セール価格【62%オフ!!】:1490円

Nintendo Switch『大逆転裁判1&2 -成歩堂龍ノ介の冒險と覺悟-』(ゲーム本編)

通常価格:4990円

セール価格【50%オフ!!】:2495円

Nintendo Switch『モンスターハンターストーリーズ2 ~破滅の翼~』(ゲーム本編)

通常価格:3990円

セール価格【50%オフ!!】:1990円

Steam Store

セール期間:2023年5月8日1時59分まで

https://store.steampowered.com/developer/capcom/sale/goldenweek

Steam『バイオハザード RE:2』(ゲーム本編)

通常価格:3990円

セール価格【75%オフ!!】:997円

※「Zバージョン」もセール対象となります。

Steam『バイオハザード RE:3』(ゲーム本編)

通常価格:3990円

セール価格【75%オフ!!】:997円

※「Zバージョン」もセール対象となります。

Steam『ストリートファイターV チャンピオンエディション』(ゲーム本編)

通常価格:2990円

セール価格【67%オフ!!】:991円

Steam『ストリートファイターV チャンピオンエディション + シーズン 5 プレミアムパス バンドル』(ゲーム本編)

通常価格:5802円

セール価格【66%オフ!!】:1919円

Steam『デビル メイ クライ 5 プレイヤーバージルパック』(ゲーム本編)

通常価格:3990円

セール価格【67%オフ!!】:1316円

Steam『モンスターハンターワールド:アイスボーン マスターエディション』(ゲーム本編)

通常価格:5990円

セール価格【50%オフ!!】:2995円

Steam Storeでは格闘シリーズや珠玉の人気タイトルを集めたバンドルタイトルを展開中!

終了日:2023年5月8日1時59分まで

※バンドル詳細やコンテンツ内容はSteam Storeにてご確認ください。

※バンドル商品は終了日以降も販売する可能性がございます。

Steam『2023 GOLDEN WEEK FIGHTING PACK』

https://store.steampowered.com/bundle/31571/2023_GOLDEN_WEEK_FIGHTING_PACK/

バンドル価格:4988円

【収録タイトル】

・『カプコン ファイティング コレクション』

・『ストリートファイター 30th アニバーサリーコレクション インターナショナル』

・『ストリートファイターV』

・『ULTIMATE MARVEL VS. CAPCOM 3』

・『MARVEL VS. CAPCOM: INFINITE』

Steam『2023 GOLDEN WEEK PACK』

https://store.steampowered.com/bundle/31572/2023_GOLDEN_WEEK_PACK/

バンドル価格:4965円

【収録タイトル】

・『大神 絶景版』

・『モンスターハンターライズ』

・『逆転裁判123 成歩堂セレクション』

・『鬼武者』

※CEROレーティング「Z」の「グロテスクバージョン」および「Zバージョン」は18才以上のみ対象の商品です。18才未満の方には販売しておりません。

※商品によって対象ハードおよびセール期間が異なりますので、ご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。

※セール詳細およびコンテンツ内容、掲載外のそのほかのセール対象コンテンツはカプコンセールページか各ストアにてご確認ください。

※セットに含まれる商品はほかのセット商品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。