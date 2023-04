日本限定GOLD電源ユニットがThermaltakeから発売

Thermaltake「TOUGHPOWER GF PLUS 750W GOLD」、「TOUGHPOWER GF PLUS 850W GOLD」

Thermaltakeから、日本メーカー製105度コンデンサーを採用する80PLUS GOLD認証電源ユニット「TOUGHPOWER GF PLUS GOLD」シリーズが発売された。ラインナップは750W「TOUGHPOWER GF PLUS 750W GOLD」(価格1万6980円)、容量850W「TOUGHPOWER GF PLUS 850W GOLD」(価格1万8980円)の2モデル。パソコンショップアーク、ツクモパソコン本店、TSUKUMO eX.で販売中だ。

日本市場向けオリジナルの製品でパッケージには日の丸がデザインされている。ケーブルはフルモジュラー方式で、アイドル時の消費電力を限りなくゼロに近づける「Intel C6/C7ステート」をサポート。+12Vはシングルレール設計で750Wモデルが62A、850Wモデルが70.5Aとなっている。なお、12VHPWRには非対応のため、使用の際には変換ケーブルを用意する必要がある。

冷却ファンには、流体軸受けの140mmファンを搭載。保護回路は過電流保護(OCP)、過電圧保護(OVP)、低電圧保護(UVP)、過負荷保護(OPP)、ショート回路保護(SCP)、過温度保護(OTP)。本体サイズは150(W)×160(D)×86(H)mmで、製品保証は10年間となる。