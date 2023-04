メタ傘下のメタAIは4月17日(現地時間)、「自己教師ありモデル」を採用し、微調整を必要としない高性能なコンピュータービジョンモデル「DINOv2」を発表、デモサイトとともにオープンソースで公開した。

Announced by Mark Zuckerberg this morning — today we're releasing DINOv2, the first method for training computer vision models that uses self-supervised learning to achieve results matching or exceeding industry standards.



