グリップもあり!? シャオミ発の究極のカメラスマホ「Xiaomi 13 Ultra」は18日に発表

シャオミは、グローバルのSNSアカウント(@Xiaomi)で、4月18日19時(現地時間、日本時間同20時)に同社のフラグシップ機「Xiaomi 13 Ultra」の発表会を予告している。

Witness a new era of mobile optical imaging by Xiaomi and Leica at #Xiaomi13UltraLaunchEvent. 🟠📷🔴



Experience #AShotAbove all your imagination with #Xiaomi13Ultra on April 18th at 19:00 (GMT+8)! https://t.co/xGsrpN1jPN — Xiaomi (@Xiaomi) April 14, 2023

本国では昨年12月、グローバルでは今年2月のMWCで「Xiaomi 13」「Xiaomi 13 Pro」を発表。Snapdragon 8 Gen 2に加えて、上位モデルのProには、ソニー製1型センサー「IMX989」を含む、ライカとの提携によるカメラシステムを搭載するなど、インパクトのあるスペックで話題となっている。

となると、Xiaomi 13 Ultraではさらにどんなスゴいことになるのかと気になるが、SNS上にアップされているティザー画像からいくつかの想像が可能になっている。

たとえば、本モデルでも1型センサーの「IMX989」が採用される模様。4眼構成に含まれる四角いレンズから、ペリスコ型の望遠カメラも搭載か?

The most consistent professional-grade experience has arrived with four lenses acting as a whole by combining powerful sensors. #Xiaomi13Ultra#AShotAbovepic.twitter.com/muvq0brHxK — Xiaomi (@Xiaomi) April 14, 2023

メインカメラには、物理的な絞り機構を搭載?

With the variable aperture 1-inch main camera, #Xiaomi13Ultra will unleash your creativity to the fullest!



See you at #Xiaomi13UltraLaunchEvent on April 18th! #AShotAbovepic.twitter.com/t40JEVD7ow — Xiaomi (@Xiaomi) April 14, 2023

さらに本国のWeiboに投稿したティザー画像ではグリップの存在も示唆。これは外付けで装着するのだろうか?

超注目の製品であることは間違いないとして、国内リリースはありえるのか。いずれにしても、まずは18日のお楽しみとなりそうだ。