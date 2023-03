3月24日に発売したばかりのバイオハザード RE:4実況プレイになります。



久しぶりのバイオ新作! リーダーのつばさはテンションMAXでプレイ予定です。ぜひ、皆様応援していただけるとうれしいです。



©CAPCOM CO., LTD. 2005, 2023 ALL RIGHTS RESERVED.

※グロテスクな表現が含まれますのでご注意ください。

▽放送情報

放送日: 2023年3月28日(火)

時間 : 18:00~ 放送予定

番組 : 「バイオハザード RE:4」目標クリアまで終われません!【デジデジ90/ゲーム部+】

▽出演

つばさ(MC)https://twitter.com/tsubasa_desu

ヤヒロ https://twitter.com/ASCII54527874

ジサトラアキラ https://twitter.com/jisatora_akira