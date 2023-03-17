セガは3月17日より、Steamストアで販売中の一部PC用セガ・アトラスタイトルを対象とし、期間限定で特別価格にて販売する「SEGA SPRING SALE」を開催したと発表。期間は、2023年3月24日2時までとなる。
今回のセールでは、人気タイトルをリマスターした『ペルソナ3 ポータブル』が初ラインナップ。ほかにも、『LOST JUDGMENT：裁かれざる記憶』や『初音ミク Project DIVA MEGA39’s+ VIP Edition』『ソニックフロンティア』といった人気タイトルが対象となっている。
対象製品は、下記の特設ページで確認してほしい。
「SEGA SPRING SALE」https://store.steampowered.com/curator/36333614/sale/SEGAspringsale2023
ピックアップタイトル
ペルソナ3 ポータブル
1980円 ⇒ 1584円（20％オフ）
©ATLUS ©SEGA All rights reserved.
LOST JUDGMENT：裁かれざる記憶
5980円 ⇒ 3887円（35％オフ）
©SEGA
初音ミク Project DIVA MEGA39’s+ VIP Edition
6300円 ⇒ 3150円（50％オフ）
© SEGA / © Crypton Future Media, INC. www.piapro.net
ソニックフロンティア
6589円 ⇒ 4414円（33％オフ）
©SEGA
■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。
ASCII.jpの最新情報を購読しよう