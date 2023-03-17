  • Facebookアイコン
  • Twitterアイコン
  • RSSフィード
注目の特集

アクセスランキング

週刊アスキー最新号

  • 週刊アスキー特別編集　週アス2023March

編集部のお勧め

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

MITテクノロジーレビュー

ゲーム  >  ニュース  >  セガ・アトラスのPCタイトルが最大85％オフ！3月24日までSteamセールを実施中

「ペルソナ」シリーズや『ロストジャッジメント』などが対象に

セガ・アトラスのPCタイトルが最大85％オフ！3月24日までSteamセールを実施中

2023年03月17日 17時15分更新

文● Zenon／ASCII

　セガは3月17日より、Steamストアで販売中の一部PC用セガ・アトラスタイトルを対象とし、期間限定で特別価格にて販売する「SEGA SPRING SALE」を開催したと発表。期間は、2023年3月24日2時までとなる。

　今回のセールでは、人気タイトルをリマスターした『ペルソナ3 ポータブル』が初ラインナップ。ほかにも、『LOST JUDGMENT：裁かれざる記憶』『初音ミク Project DIVA MEGA39’s+ VIP Edition』『ソニックフロンティア』といった人気タイトルが対象となっている。

　対象製品は、下記の特設ページで確認してほしい。

「SEGA SPRING SALE」

https://store.steampowered.com/curator/36333614/sale/SEGAspringsale2023

ピックアップタイトル

ペルソナ3 ポータブル

1980円 ⇒ 1584円（20％オフ）

©ATLUS ©SEGA All rights reserved.

LOST JUDGMENT：裁かれざる記憶

5980円 ⇒ 3887円（35％オフ）

©SEGA

初音ミク Project DIVA MEGA39’s+ VIP Edition

6300円 ⇒ 3150円（50％オフ）

© SEGA / © Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

ソニックフロンティア

6589円 ⇒ 4414円（33％オフ）

©SEGA

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

■関連サイト

この記事をシェアしよう

ASCII.jpの最新情報を購読しよう

カテゴリートップへ
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています