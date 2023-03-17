コーエーテクモゲームスは3月16日より、競馬シミュレーションゲーム「ウイニングポスト」シリーズ30周年記念作品『Winning Post 10』の体験版を各種ストアにて配信開始した。また、PC（Steam）とNintendo Switch版のプレオーダー（ダウンロード版予約）も開始している。
本作の発売日は、2023年3月30日予定。対応プラットフォームはPC（Steam）／PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switchで、価格はPC／PS5が1万780円、PS4／Switchが9680円となる。
・PS Store
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0106-PPSA14165_00-WP10DEMO00000000
・ニンテンドーeショップ
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000058635.html
・Steamストア
https://store.steampowered.com/app/2124680/Winning_Post_10/?l=japanese
体験版では、7つの開始年シナリオで1年目の年末週までをプレイでき、プレイデータは製品版で続きからプレイ可能。
体験版では1月1週に特典として金のお守り1個と所持金5億円を受け取れる。また、体験版をプレイしたセーブデータがあると、製品版で最初からプレイを開始した際にも同様の特典を受け取れるという。
※体験版は、製品版と一部内容が異なります。体験版ではレース中の馬名の音声合成は行なわれずに馬番で実況されますが、製品版では音声合成により馬名が実況されます。
PC（Steam）とNintendo Switch版のプレオーダー特典は、「気迫の小兵馬と威風の巨漢馬 購入権セット全4頭」。ダウンロード版をプレオーダーすることで、PC（Steam）版ではヤマノシラギク、ビコーペガサス、ヒシアケボノ、タイキブリザードの4頭、Nintendo Switch版ではヤマノシラギク、ビコーペガサス、ヒシアケボノ、ブラストワンピースの4頭の購入権を入手できる。
※「シリーズ30周年記念プレミアムボックス」にはプレオーダー特典は付属いたしません。
・公式サイト
https://www.gamecity.ne.jp/winningpost10
・公式Twitter
https://twitter.com/winningpost_kt
・PV映像
https://www.youtube.com/watch?v=wB9kvQP9BaE
【ゲーム情報】
タイトル：Winning Post 10
ジャンル：競馬シミュレーションゲーム
販売：コーエーテクモゲームス
プラットフォーム：PC（Steam）／PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch
※Windows版ではPCスペックにより動作する表現が異なります。
※機種によりゲームグラフィックに差がございます。
発売日：2023年3月30日
価格：
Steam／PS5通常版：1万780円（パッケージ版／ダウンロード版）
Steam／PS5豪華版：1万6940円（パッケージ版）
PS4／Switch通常版：9680円（パッケージ版／ダウンロード版）
PS4／Switch豪華版：1万5840円（パッケージ版）
CERO：A（全年齢対象）
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