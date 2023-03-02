プレオーダー特典は「気迫の小兵馬と威風の巨漢馬 購入権セット 全4頭」！
「ウイポ」シリーズ最新作『Winning Post 10』のPS5／PS4版のプレオーダーがスタート！
コーエーテクモゲームスは3月2日、PC（Steam）／PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switchで発売予定の競馬シミュレーションゲーム「ウイニングポスト」シリーズの最新作『Winning Post 10』について、PlayStation 5／PlayStation 4のダウンロード版のプレオーダーを開始した。
本作の発売日は、2023年3月30日。価格はハードやエディションごとで異なるので、下記をチェックしてほしい。
『Winning Post 10』PV
PlayStation 5とPlayStation 4版のプレオーダー特典は、「気迫の小兵馬と威風の巨漢馬 購入権セット 全4頭」。ダウンロード版をプレオーダーすることで、ヤマノシラギク、ビコーペガサス、ヒシアケボノ、タイキブリザード の4頭の購入権を入手可能だ。
■PS5プレオーダーページ
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0106-PPSA10204_00-WP10GAME00000000
■PS4プレオーダーページ
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0106-CUSA36752_00-WP10GAME00000000
PC（Steam）とNintendo Switch版のプレオーダー開始日については、後日あらためて告知するという。
PC（Steam）版のプレオーダー特典は、PlayStation 5とPlayStation 4版と同じく、ヤマノシラギク、ビコーペガサス、ヒシアケボノ、タイキブリザードの4頭の購入権。Nintendo Switch版のプレオーダー特典は、ヤマノシラギク、ビコーペガサス、ヒシアケボノ、ブラストワンピースの4頭の購入権を予定している。
※「シリーズ30周年記念プレミアムボックス」にはプレオーダー特典は付属いたしません。
【ゲーム情報】
タイトル：Winning Post 10
ジャンル：競馬シミュレーションゲーム
販売：コーエーテクモゲームス
プラットフォーム：PC（Steam）／PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch
※Windows版ではPCスペックにより動作する表現が異なります。
※機種によりゲームグラフィックに差がございます。
発売日：2023年3月30日
価格：
Steam／PS5通常版：1万780円（パッケージ版／ダウンロード版）
Steam／PS5「シリーズ30周年記念プレミアムボックス」：1万6940円（パッケージ版）
PS4／Switch通常版：9680円（パッケージ版／ダウンロード版）
PS4／Switch「シリーズ30周年記念プレミアムボックス」：1万5840円（パッケージ版）
CERO：A（全年齢対象）
©コーエーテクモゲームス All rights reserved.
※記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。
※記載されている内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更する場合がございます。
ASCII.jpの最新情報を購読しよう