フリューは3月16日、Nintendo Switch／PlayStation 4／PlayStation 5で配信中のダウンロード版ソフトが最大90％オフになる“『クライマキナ／CRYMACHINA』発表記念セール”を開催した。セール全体の期間は、PlayStation Storeが2023年3月29日まで、ニンテンドーeショップが3月30日まで。タイトルによって日付が異なる場合はあるので、下記をチェックしてほしい。
本日2023年3月16日からは、『CRYSTAR -クライスタ-（デジタルアートブック付き版）』や『聖塔神記 トリニティトリガー デラックスエディション』などの通常版よりも特典が豪華なデラックス版のセールを実施中だ。
『クライマキナ／CRYMACHINA』発表記念！
『CRYSTAR -クライスタ-』が最大70％オフ！
人類滅亡後の世界で“本物の人間”となるために戦う機械の少女たちが描かれる完全新作アクションRPG『クライマキナ／CRYMACHINA』の発表を記念し、フリューオリジナルタイトルのダウンロード版セールを開催する。
『クライマキナ／CRYMACHINA』
公式HP：https://www.cs.furyu.jp/crymachina/
公式Twitter：https://twitter.com/crymachina_game
＜セール対象＞
『CRYSTAR -クライスタ-』
●Nintendo Switch
・スタンダードエディション 2310円（60％オフ）
セール期間：2023年3月28日まで
https://store-jp.nintendo.com/list/software/D70010000043080.html
・デジタルアートブック付き版 3190円（60％オフ）
セール期間：2023年3月30日まで
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000049979.html
●PlayStation 4
・スタンダードエディション 2633円（70％オフ） ※PlayStation Plus加入でさらに10％オフ
セール期間：2023年3月29日まで
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0536-CUSA09268_00-0000000000000000
『モナーク／Monark』『Caligula2／カリギュラ2』など
フリューオリジナルタイトルも勢ぞろい！
『モナーク／Monark』
●Nintendo Switch
・デジタルアートブック付版 3267円（70％オフ）
セール期間：2023年3月30日まで
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70070000012930.html
●PlayStation 4／PlayStation 5
・デジタルアートブック付版 4356円（60％オフ） ※PlayStation Plus加入でさらに10％オフ
セール期間：2023年3月29日まで
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0536-PPSA02326_00-0000000000000001
『Caligula2／カリギュラ2』
●Nintendo Switch
・デジタルデラックス 4884円（70％オフ）
セール期間：2023年3月30日まで
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70070000012292.html
●PlayStation 4
・デジタルデラックス 6512円（60％オフ） ※PlayStation Plus加入でさらに10％オフ
セール期間：2023年3月29日まで
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0536-CUSA20217_00-0000000000000002
『聖塔神記 トリニティトリガー』
●Nintendo Switch
・デラックスエディション 6402円（40％オフ）
セール期間：2023年3月30日まで
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70070000015011.html
・アルティメットエディション 8976円（40％オフ）
セール期間：2023年3月30日まで
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70070000015012.html
●PlayStation 4／PlayStation 5
・デラックスエディション 7469円（30％オフ） ※PlayStation Plus加入でさらに10％オフ
セール期間：2023年3月29日まで
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0536-PPSA06376_00-DLX0000000000001
・アルティメットエディション 1万472円（30％オフ） ※PlayStation Plus加入でさらに10％オフ
セール期間：2023年3月29日まで
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0536-PPSA06376_00-DLX0000000000000
また、ダウンロードコンテンツ、ニンテンドー3DS／iOS／Androidアプリもセールを実施している。そのほかのセールタイトル、セール期間など詳細はセールタイトルリストを確認してほしい。
セールタイトルリスト
© FURYU Corporation.
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※Nintendo Switch、ニンテンドー3DSは任天堂の商標です。
※“PlayStation”は、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
※AndroidはGoogleの商標です。
※IOSは、米国およびそのほかの国で登録された Ciscoの商標です。
※TWITTER、TWEET（ツイート）、RETWEET（リツイート）、Twitter のロゴはTwitterまたはその関連会社の登録商標です。
※そのほか記載されている会社名、製品名、サービス名などは、それぞれ各社の商標または登録商標です。
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