『フェアリーフェンサー エフ ADVENT DARK FORCE』や『神獄塔 メアリスケルターFinale』などがお買い得！
「コンパイルハートの春！2023 スプリングセール！」がニンテンドーeショップとPS Storeで開催中
アイディアファクトリーの子会社であるコンパイルハートは3月15日より、PlayStation Storeとニンテンドーeショップで同社のダウンロード版タイトルが最大55％オフで購入できる「コンパイルハートの春！2023 スプリングセール！」を開始。期間は、2023年3月29日まで。
今回のセールでは、『フェアリーフェンサー エフ ADVENT DARK FORCE』や『神獄塔 メアリスケルターFinale』『神獄塔 メアリスケルター2』の3タイトルがラインナップしている。
【セール概要】
セール名：「コンパイルハートの春！2023 スプリングセール！」
開催期間：2023年3月15日から3月29日まで
特設ページ：https://www.compileheart.com/dl/sale/
※ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることをご確認のうえ、お買い求めください。
※対応機種によって価格が異なります。ご確認のうえ、お買い求めください。
対象タイトル・セール価格
【Nintendo Switchタイトル】
『フェアリーフェンサー エフ ADVENT DARK FORCE for Nintendo Switch』
ジャンル：RPG
公式サイト：https://www.compileheart.com/fairyfencer_f/adf/switch/
セール価格【30％オフ!!】：3234円 ※通常価格：4620円
©2019 COMPILE HEART
『神獄塔 メアリスケルターFinale』
ジャンル：謎解き×パニック×ザッピング3DダンジョンRPG
公式サイト：https://www.compileheart.com/mary-skelter/finale/
セール価格【55％オフ!!】：3613円 ※通常価格：8030円
©2020 COMPILE HEART
『神獄塔 メアリスケルター2 for Nintendo Switch』
ジャンル：謎解き×パニック×アクティブ3DダンジョンRPG
公式サイト：https://www.compileheart.com/mary-skelter/tuu/switch/
セール価格【50％オフ!!】：3520円 ※通常価格：7040円
©2019 COMPILE HEART
【 PlayStation 4タイトル 】
『フェアリーフェンサー エフ ADVENT DARK FORCE』
ジャンル：RPG
公式サイト：https://www.compileheart.com/fairyfencer_f/adf/
セール価格【50％オフ!!】：3300円 ※通常価格：6600円
©2015 COMPILE HEART
『神獄塔 メアリスケルターFinale』
ジャンル：謎解き×パニック×ザッピング3DSダンジョンRPG
公式サイト：https://www.compileheart.com/mary-skelter/finale/
セール価格【55％オフ!!】：3613円 ※通常価格：8030円
©2020 COMPILE HEART
『神獄塔 メアリスケルター2』
ジャンル：謎解き×パニック×アクティブ3DダンジョンRPG
公式サイト：https://www.compileheart.com/mary-skelter/tuu/
セール価格【50％オフ!!】：3520円 ※通常価格：7040円
©2018 COMPILE HEART
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