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ゲーム  >  ニュース  >  「コンパイルハートの春！2023 スプリングセール！」がニンテンドーeショップとPS Storeで開催中

『フェアリーフェンサー エフ ADVENT DARK FORCE』や『神獄塔 メアリスケルターFinale』などがお買い得！

「コンパイルハートの春！2023 スプリングセール！」がニンテンドーeショップとPS Storeで開催中

2023年03月15日 15時55分更新

文● ASCII

　アイディアファクトリーの子会社であるコンパイルハートは3月15日より、PlayStation Storeとニンテンドーeショップで同社のダウンロード版タイトルが最大55％オフで購入できる「コンパイルハートの春！2023 スプリングセール！」を開始。期間は、2023年3月29日まで。

　今回のセールでは、『フェアリーフェンサー エフ ADVENT DARK FORCE』や『神獄塔 メアリスケルターFinale』『神獄塔 メアリスケルター2』の3タイトルがラインナップしている。

【セール概要】

セール名：「コンパイルハートの春！2023 スプリングセール！」
開催期間：2023年3月15日から3月29日まで
特設ページhttps://www.compileheart.com/dl/sale/
※ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることをご確認のうえ、お買い求めください。
※対応機種によって価格が異なります。ご確認のうえ、お買い求めください。

対象タイトル・セール価格

【Nintendo Switchタイトル】

『フェアリーフェンサー エフ ADVENT DARK FORCE for Nintendo Switch』
ジャンル：RPG
公式サイトhttps://www.compileheart.com/fairyfencer_f/adf/switch/
セール価格【30％オフ!!】：3234円 ※通常価格：4620円

©2019 COMPILE HEART

『神獄塔 メアリスケルターFinale』
ジャンル：謎解き×パニック×ザッピング3DダンジョンRPG
公式サイトhttps://www.compileheart.com/mary-skelter/finale/
セール価格【55％オフ!!】：3613円 ※通常価格：8030円

©2020 COMPILE HEART

『神獄塔 メアリスケルター2 for Nintendo Switch』
ジャンル：謎解き×パニック×アクティブ3DダンジョンRPG
公式サイトhttps://www.compileheart.com/mary-skelter/tuu/switch/
セール価格【50％オフ!!】：3520円 ※通常価格：7040円

©2019 COMPILE HEART

【 PlayStation 4タイトル 】

『フェアリーフェンサー エフ ADVENT DARK FORCE』
ジャンル：RPG
公式サイトhttps://www.compileheart.com/fairyfencer_f/adf/
セール価格【50％オフ!!】：3300円 ※通常価格：6600円

©2015 COMPILE HEART

『神獄塔 メアリスケルターFinale』
ジャンル：謎解き×パニック×ザッピング3DSダンジョンRPG
公式サイトhttps://www.compileheart.com/mary-skelter/finale/
セール価格【55％オフ!!】：3613円　※通常価格：8030円

©2020 COMPILE HEART

『神獄塔 メアリスケルター2』
ジャンル：謎解き×パニック×アクティブ3DダンジョンRPG
公式サイトhttps://www.compileheart.com/mary-skelter/tuu/
セール価格【50％オフ!!】：3520円 ※通常価格：7040円

©2018 COMPILE HEART

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