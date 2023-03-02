エレクトロニック・アーツとコーエーテクモゲームスより発売中のハンティングアクションゲーム『WILD HEARTS（ワイルドハーツ）』において、各メディアのコメントを載せたアコレードトレーラーが2023年3月2日に公開された。
・アコレードトレーラー
https://www.youtube.com/watch?v=wG-4tL9FFU4
また、公式Twitterでは日本メディアのコメント付き版トレーラーも公開されている。
あづまの国に集え！ 狩りの刻が来た 🏹 #PlayWildHeartspic.twitter.com/apQtKI3Ac4— WILD HEARTS JP (@WildHeartsJP) March 2, 2023
なお、ASCII GAMESでは本作のプレイレビューも掲載中。以下の記事もあわせてチェックしてみてほしい。
・狩りゲーの歴史に名を刻む逸品！『WILD HEARTS（ワイルドハーツ）』先行プレイレポ
https://ascii.jp/elem/000/004/124/4124509/
【ゲーム情報】
タイトル：WILD HEARTS（ワイルドハーツ）
ジャンル：ハンティングアクション
販売：Electronic Arts／コーエーテクモゲームス
開発：EA Originalsレーベル／ω-Force
プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Origin、Steam、Epic Games Store）
発売日：発売中（2023年2月17日）
価格：
Standard Edition：9700円（パッケージ／ダウンロード）
Karakuri Edition：1万2000円（ダウンロード）
※パッケージはPS5版のみ
CERO：C（15歳以上対象）
©コーエーテクモゲームス All rights reserved.
© 2023 Electronic Arts Inc.
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