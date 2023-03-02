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ゲーム  >  ニュース  >  『WILD HEARTS（ワイルドハーツ）』アコレードトレーラーが公開！

アップデートにてPC版のパフォーマンスなども適時改善中

『WILD HEARTS（ワイルドハーツ）』アコレードトレーラーが公開！

2023年03月02日 17時00分更新

文● Zenon／ASCII

　エレクトロニック・アーツとコーエーテクモゲームスより発売中のハンティングアクションゲーム『WILD HEARTS（ワイルドハーツ）』において、各メディアのコメントを載せたアコレードトレーラーが2023年3月2日に公開された。

・アコレードトレーラー
https://www.youtube.com/watch?v=wG-4tL9FFU4

　また、公式Twitterでは日本メディアのコメント付き版トレーラーも公開されている。

　なお、ASCII GAMESでは本作のプレイレビューも掲載中。以下の記事もあわせてチェックしてみてほしい。

・狩りゲーの歴史に名を刻む逸品！『WILD HEARTS（ワイルドハーツ）』先行プレイレポ
https://ascii.jp/elem/000/004/124/4124509/

 

【ゲーム情報】

タイトル：WILD HEARTS（ワイルドハーツ）
ジャンル：ハンティングアクション
販売：Electronic Arts／コーエーテクモゲームス
開発：EA Originalsレーベル／ω-Force
プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Origin、Steam、Epic Games Store）
発売日：発売中（2023年2月17日）
価格：
　Standard Edition：9700円（パッケージ／ダウンロード）
　Karakuri Edition：1万2000円（ダウンロード）
　※パッケージはPS5版のみ
CERO：C（15歳以上対象）

©コーエーテクモゲームス All rights reserved.
© 2023 Electronic Arts Inc.

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