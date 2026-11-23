Amazonブラックフライデーは30日（月）から本セールに突入。その目玉がiPhoneです！

最新モデルではないもののApple Intelligenceも使える！

実用性的にはまったく問題なしの「iPhone 16 Plus」は大画面が◎

2世代前になるものの、大画面を比較的安価に使える「iPhone 16 Plus」がセール対象に。128GBモデルが16％オフの12万1900円、256GBモデルが14％オフの13万6900円。iPhone 16なら、Apple Intelligenceにも対応しているし、5色から選べるのも◎なので、今から買っても問題なしでしょう！