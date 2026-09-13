最大10日間電池持ちが便利で2万円台のスマートウォッチ「HUAWEI WATCH FIT 5」が「これで十分」と思える理由
2026年09月13日 12時00分更新
ファーウェイのスマートウォッチ「HUAWEI WATCH FIT 5」を使い始めました。同社のスマートウォッチは、最上位の「WATCH Ultimate」シリーズに、先進的な機能を備えた「HUAWEI WATCH」シリーズ」、オールラウンダーの「HUAWEI WATCH GT」シリーズと、多彩なラインアップを展開しています。
その中でも「HUAWEI WATCH FIT」シリーズは四角い文字盤を搭載し、カジュアルな印象。価格も手頃で、HUAWEI WATCH FIT 5は2万7280円〜。筆者はファーウェイ・ジャパンから提供いただいたフルオロエラストマーベルトのモデルを使っています。
これから4回にわたり、HUAWEI WATCH FIT 5の機能や使い勝手について掘り下げてレビューしていきます。なお、HUAWEI WATCH FIT 5には、より多機能な「HUAWEI WATCH FIT 5 Pro」（3万9380円〜）という上位モデルがあります。無印モデルとProモデルの差分もしっかりチェックする予定です。
最大の利点は、睡眠を妨げない軽さ
今回はまずHUAWEI WATCH FIT 5（以下、FIT 5）を1週間使ってみた印象を率直にレビューしたいと思います。
総論を先に言うと、使用感はおおむね気に入っています。使っていて、「これがない」「不便だ」といったことがなく、ストレスを感じることがないんですよね。むしろ「これで十分なのでは？」と考えています。
筆者が特に気に入っているポイントは3つ。まずは軽さ。1.82型の大きめのディスプレイを搭載しながら、重さは約27g。筆者が使っているパープルはベルト込みで48gでした。
ちなみに筆者が所有しているApple Watch（46mm）、Google Pixel Watch（45mm）はどちらも60g超。機能に差があるので、単純には比較できませんが、やはり軽いほうが楽。装着の違和感が少なく、睡眠のトラッキングにも適している印象です。
スマートウォッチとしての標準機能をフル装備
次に評価したいのが、機能が充実していること。FIT 5はHUAWEI WATCHシリーズの中では最も安い（スマートバンドではさらに安いHUAWEI Bandもあります）こともあり、機能面で弱点があるのでは？ と不安を持つ人は少なくないでしょう。ですが、実際には多くの人が求める機能はもれなく搭載しています。
加速度、ジャイロ、磁気、光学式心拍、気圧、温度、環境光の全7つのセンサーを内蔵。さらにGPSも搭載しています。上位モデルと同じように健康状態を自動でモニタリングでき、毎日の運動も計測できます。FIT 5で計測されたデータはスマホに同期され、「HUAWEI Health」アプリで詳細な分析結果を確認できます。特に睡眠は細かく分析され、快眠のためのアドバイスも得られます。
マイクとスピーカーを備えているので、スマホの子機として音声通話もできます。天気、アラーム、タイマー、カレンダーといった定番機能に加えて、電卓、音声レコーダー、カメラのリモートシャッターも搭載しています。さらに、5 ATM（5気圧）とIP6Xの防水にも対応しています。
なお、Suicaなどのキャッシュレス決済機能はありません。そもそもファーウェイ製スマートウォッチでは上位機種も含めて、日本で使える決済機能はないので、そこは妥協せざるをえません。
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