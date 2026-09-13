このページの本文へ

前へ 1 2 次へ

人気スマートウォッチ＆バンド深掘りレビュー 第52回

最大10日間電池持ちが便利で2万円台のスマートウォッチ「HUAWEI WATCH FIT 5」が「これで十分」と思える理由

2026年09月13日 12時00分更新

文● 村元正剛（ゴーズ）　編集● ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷
HUAWEI WATCH

今回から4回、「HUAWEI WATCH FIT 5」を連続レビューします。

　ファーウェイのスマートウォッチ「HUAWEI WATCH FIT 5」を使い始めました。同社のスマートウォッチは、最上位の「WATCH Ultimate」シリーズに、先進的な機能を備えた「HUAWEI WATCH」シリーズ」、オールラウンダーの「HUAWEI WATCH GT」シリーズと、多彩なラインアップを展開しています。

　その中でも「HUAWEI WATCH FIT」シリーズは四角い文字盤を搭載し、カジュアルな印象。価格も手頃で、HUAWEI WATCH FIT 5は2万7280円〜。筆者はファーウェイ・ジャパンから提供いただいたフルオロエラストマーベルトのモデルを使っています。

HUAWEI WATCH

HUAWEI WATCH FIT 5のカラバリは5色。中央のシルバーはナイロンベルト付きで3万580円。その他の4色はフルオロエラストマーベルト付きで2万7280円

HUAWEI WATCH

筆者はパープルをiPhone 16 Proとペアリングして使っている

　これから4回にわたり、HUAWEI WATCH FIT 5の機能や使い勝手について掘り下げてレビューしていきます。なお、HUAWEI WATCH FIT 5には、より多機能な「HUAWEI WATCH FIT 5 Pro」（3万9380円〜）という上位モデルがあります。無印モデルとProモデルの差分もしっかりチェックする予定です。

HUAWEI WATCH

上位モデルのHUAWEI WATCH FIT 5 Proはオレンジ（ナイロンベルト）が4万2680円、ホワイトとブラック（フルオロエラストマーベルト）が3万9380円

最大の利点は、睡眠を妨げない軽さ

　今回はまずHUAWEI WATCH FIT 5（以下、FIT 5）を1週間使ってみた印象を率直にレビューしたいと思います。

　総論を先に言うと、使用感はおおむね気に入っています。使っていて、「これがない」「不便だ」といったことがなく、ストレスを感じることがないんですよね。むしろ「これで十分なのでは？」と考えています。

　筆者が特に気に入っているポイントは3つ。まずは軽さ。1.82型の大きめのディスプレイを搭載しながら、重さは約27g。筆者が使っているパープルはベルト込みで48gでした。

HUAWEI WATCH

1.82型有機ELの解像度は480×408。輝度は前モデルの最大2000ニトから最大2500ニトに向上した

　ちなみに筆者が所有しているApple Watch（46mm）、Google Pixel Watch（45mm）はどちらも60g超。機能に差があるので、単純には比較できませんが、やはり軽いほうが楽。装着の違和感が少なく、睡眠のトラッキングにも適している印象です。

HUAWEI WATCH

ベルトは小穴が多く通気性も良い。なお、筆者が使っているパープルのみベルトが短め（手首サイズ 約120〜190mm）なのだが、成人男性の手首にも余裕で装着できた。他の4色の手首サイズは約130〜210mm

スマートウォッチとしての標準機能をフル装備

　次に評価したいのが、機能が充実していること。FIT 5はHUAWEI WATCHシリーズの中では最も安い（スマートバンドではさらに安いHUAWEI Bandもあります）こともあり、機能面で弱点があるのでは？ と不安を持つ人は少なくないでしょう。ですが、実際には多くの人が求める機能はもれなく搭載しています。

　加速度、ジャイロ、磁気、光学式心拍、気圧、温度、環境光の全7つのセンサーを内蔵。さらにGPSも搭載しています。上位モデルと同じように健康状態を自動でモニタリングでき、毎日の運動も計測できます。FIT 5で計測されたデータはスマホに同期され、「HUAWEI Health」アプリで詳細な分析結果を確認できます。特に睡眠は細かく分析され、快眠のためのアドバイスも得られます。

HUAWEI WATCH

裏面に搭載されたセンサーで心拍数、血中酸素レベル、体表温度などを測定する

HUAWEI WATCH

無料サービスとは思えないほど、細かい分析結果が表示される

HUAWEI WATCH

ワークアウトは100種目以上に対応。ウォーキングやランニングは経路も記録される

　マイクとスピーカーを備えているので、スマホの子機として音声通話もできます。天気、アラーム、タイマー、カレンダーといった定番機能に加えて、電卓、音声レコーダー、カメラのリモートシャッターも搭載しています。さらに、5 ATM（5気圧）とIP6Xの防水にも対応しています。

HUAWEI WATCH

右側面にホームボタン（回転クラウン）とサイドボタンを搭載。上のホームボタンを押すとアプリ一覧が表示。回して画面をスクロールできる

HUAWEI WATCH

下のサイドボタンにはよく使う機能を設定できる。初期設定は「ワークアウト」になっている

　なお、Suicaなどのキャッシュレス決済機能はありません。そもそもファーウェイ製スマートウォッチでは上位機種も含めて、日本で使える決済機能はないので、そこは妥協せざるをえません。

前へ 1 2 次へ

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
ファーウェイ・オンラインストア 楽天市場店
Huawei Mobile