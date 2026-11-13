Apple Watch以外にもあるんです！ 注目スマートウォッチ特集【2026年秋】 第8回
Apple Watch以外にもあるんです！ 注目スマートウォッチ特集【2026年秋】
2026年11月13日 12時30分更新
スマートウォッチはApple Watchだけと思っている人いませんか？
もっと違う方向性やバッテリー長持ちの製品もあるんです
スマートウォッチというと、Apple Watchしかないと思っている人いませんか？ 実はそんなことありません。
「1日1回充電する」という常識を覆すバッテリー2週間持ちの製品や摂取したカロリーを自動で測定してくれる製品、5000円以下の製品などなど、Apple Watchにはない特長や機能を持つ製品もいろいろです。今回そんな変わり種も含めて、特集で紹介します！
とは言え、まずはApple Watchの最新機種から紹介
アップル「Apple Watch Series 12／Ultra 4」
Apple Watch Series 12は厚さ9.7mmで装着感が良く、15分で最大12時間分の大幅な充電高速化を実現。ダブルタップの反応向上や歩数計の常時表示など使い勝手が洗練されました。
着けているだけで摂取カロリーがわかるって、どんな仕組み？
シャープ「からだメイト Watch」
食事による摂取カロリーを推定できる世界でも珍しいスマートウォッチです。独自のセンシング技術を活用し、食事後の体の変化を計測することで摂取カロリーを可視化してくれます。
Androidユーザーなら！ グーグル製の最新スマートウォッチ
グーグル「Pixel Watch 5」
FeliCa対応で手首決済が可能になり、手首を上げて話すだけでAI（Gemini）が起動するなど使い勝手が大幅進化。AI補正でGPS精度が2倍に向上した点も魅力です。
見た目はよくあるスマートウォッチ でも中身は全然違います
ファーウェイ「HUAWEI WATCH FIT 5」
このスマートウォッチ、なんと10日間も充電が持つの！ 軽くて薄い、そしてスマホ並みに明るい2500nitsの画面なのに「10日間充電不要」とかマジで異次元の技術力すぎて頭が下がります！
画面なしのスマートバンド それよりピカチュウがカワイイ！
グーグル「Google Fitbit Air 限定モデル Pokémon Sleep」
スマホ不要で「Pokémon Sleep」と連携して睡眠データを記録できる軽量スマートバンド。眠るピカチュウがデザインされた専用バンドと本格的な健康管理機能で、毎日の睡眠が楽しくなる一台です。
安いは正義！ 4000円切りでちゃんと使えるスマートウォッチ
シャオミ「Xiaomi Smart Band 11 Active」
3980円という驚異的な安さを誇るシャオミの「Xiaomi Smart Band 11 Active」実機レビューです。GPSや決済機能は非搭載ですが、初めてのスマートウォッチに最適な1台です。
チプカシなのに歩数が取れる？ 実はこれで十分だ！
CASIO「F-B100W-1AJF」
長年愛されてきた「チプカシ」ことスタンダードシリーズのクラシカルな八角形フォルムはそのままに、Bluetooth通信によるモバイルリンク機能と歩数計測機能を搭載した画期的なモデルです。
【目次】
Apple Watch以外のスマートウォッチを選ぶ際の重要ポイント
ポイント1：【対応OS】Androidのみ？ iPhone／Android両対応？
ポイント2：【バッテリー持ち】「1日1回」「2週間持ち」と二分化が進んでいる
ポイント3：【機能】睡眠、健康、ワークアウトなど案外差は小さい GPS内蔵や独自機能に注目
Apple Watch以外のスマートウォッチを選ぶポイント（1）
【対応OS】Androidのみ？ iPhone／Android両対応？
スマートウォッチ、特にApple Watch以外の製品を選ぶ際に注意すべきポイントを紹介しましょう。まずは対応OS。Apple WatchはiOS専用、つまりiPhoneとのペアリングが必須なので、Androidユーザーはそもそも使うことができません。
そのほかのメーカーでは、グーグル「Pixel Watch」はAndroid専用（同じグーグル製品でも「Fitbit Air」や「Fitbit Edge」はAndroid／iOS両対応）ですが、iOS／Android両対応の製品が主流です。スマホを乗り換えてもそのまま使えるので安心ですね。
Apple Watch以外のスマートウォッチを選ぶポイント（2）
【バッテリー持ち】「1日1回」「2週間持ち」と二分化が進んでいる
Apple Watchの影響が強いこともあり、スマートウォッチと言えば「1日1回充電」というイメージが強く、「自分はものぐさだから使いこなせそうにない」と考える人が少なくないようです。でも、多くの製品ではそうではなくなっています！
最近では「通常使用で2週間（または3週間）使える」なんて製品も一般的。これなら、週末に1度程度充電すればOKですし、ちょっとした旅行なら充電ケーブルを一緒に持って行く必要もありません。使い勝手が全然違ってくるので、ものぐさを自認している人はこの手の製品を選ぶといいでしょう。
Apple Watch以外のスマートウォッチを選ぶポイント（3）
【機能】睡眠、健康、ワークアウトなど案外差は小さい GPS内蔵や独自機能に注目
スマートウォッチの機能ですが、睡眠や心拍数のモニタリング、ジョギングやウォーキングの記録、各種アプリの通知を表示するなどの基本部分は、多くの製品で共通で、実はそこまで大きな違いがありません（精度やデータの細かさには差がありますが）。
違いがあるとすれば、心電図などの本格的な測定機能や単体での通信機能などになります。また、比較的安価なスマートバンドだとGPS機能を内蔵していないものも。そうした製品では、ジョギング／ウォーキングのルートを記録する場合に、スマホも一緒に持って出る必要が生じます。
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