このページの本文へ

Apple Watch以外にもあるんです！ 注目スマートウォッチ特集【2026年秋】 第8回

Apple Watch以外にもあるんです！ 注目スマートウォッチ特集【2026年秋】

2026年11月13日 12時30分更新

文● ASCII編集部ほか

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

スマートウォッチはApple Watchだけと思っている人いませんか？
もっと違う方向性やバッテリー長持ちの製品もあるんです

　スマートウォッチというと、Apple Watchしかないと思っている人いませんか？　実はそんなことありません。

　「1日1回充電する」という常識を覆すバッテリー2週間持ちの製品や摂取したカロリーを自動で測定してくれる製品、5000円以下の製品などなど、Apple Watchにはない特長や機能を持つ製品もいろいろです。今回そんな変わり種も含めて、特集で紹介します！

スマートウォッチ

手首に着けているだけで、なぜか食事で摂ったカロリーを計測してくれるスマートウォッチがあるんです。これはApple Watchにもない機能！

とは言え、まずはApple Watchの最新機種から紹介
アップル「Apple Watch Series 12／Ultra 4」

【実機レビュー】Apple Watch Series 12/Ultra 4　購入検討時のポイントを教えます！

Apple Watch Series 12は厚さ9.7mmで装着感が良く、15分で最大12時間分の大幅な充電高速化を実現。ダブルタップの反応向上や歩数計の常時表示など使い勝手が洗練されました。

 

着けているだけで摂取カロリーがわかるって、どんな仕組み？
シャープ「からだメイト Watch」

まじかよ!? 着けてるだけで摂取カロリー量がわかるスマートウォッチを1ヵ月使ってみた結果

食事による摂取カロリーを推定できる世界でも珍しいスマートウォッチです。独自のセンシング技術を活用し、食事後の体の変化を計測することで摂取カロリーを可視化してくれます。

 

Androidユーザーなら！ グーグル製の最新スマートウォッチ
グーグル「Pixel Watch 5」

AndroidユーザーならPixel Watchを選べ！ 決済もヘルスケアもAIも全力で使えるスマートウォッチを試してみた

FeliCa対応で手首決済が可能になり、手首を上げて話すだけでAI（Gemini）が起動するなど使い勝手が大幅進化。AI補正でGPS精度が2倍に向上した点も魅力です。

 

見た目はよくあるスマートウォッチ でも中身は全然違います
ファーウェイ「HUAWEI WATCH FIT 5」

俺ならApple Watchよりこれ！2万円台で10日間充電不要な大人気シリーズ最新作が今年も出たぞ！

このスマートウォッチ、なんと10日間も充電が持つの！ 　軽くて薄い、そしてスマホ並みに明るい2500nitsの画面なのに「10日間充電不要」とかマジで異次元の技術力すぎて頭が下がります！

 

画面なしのスマートバンド　それよりピカチュウがカワイイ！
グーグル「Google Fitbit Air 限定モデル Pokémon Sleep」

「ピカチュウ可愛すぎる」だけで買いな「Google Fitbit Air 限定モデル」でポケモンと一緒にぐっすり睡眠！

スマホ不要で「Pokémon Sleep」と連携して睡眠データを記録できる軽量スマートバンド。眠るピカチュウがデザインされた専用バンドと本格的な健康管理機能で、毎日の睡眠が楽しくなる一台です。

 

安いは正義！ 4000円切りでちゃんと使えるスマートウォッチ
シャオミ「Xiaomi Smart Band 11 Active」

4000円以下、とにかく安い！ 安すぎるスマートウォッチがむっちゃ使えた！

3980円という驚異的な安さを誇るシャオミの「Xiaomi Smart Band 11 Active」実機レビューです。GPSや決済機能は非搭載ですが、初めてのスマートウォッチに最適な1台です。

 

チプカシなのに歩数が取れる？ 実はこれで十分だ！
CASIO「F-B100W-1AJF」

これで十分！チプカシが超絶進化でスマートウォッチいらないだろ！カシオ『F-B100W-1AJF』実機レビュー

長年愛されてきた「チプカシ」ことスタンダードシリーズのクラシカルな八角形フォルムはそのままに、Bluetooth通信によるモバイルリンク機能と歩数計測機能を搭載した画期的なモデルです。


【目次】

Apple Watch以外のスマートウォッチを選ぶ際の重要ポイント
　ポイント1：【対応OS】Androidのみ？ iPhone／Android両対応？
　ポイント2：【バッテリー持ち】「1日1回」「2週間持ち」と二分化が進んでいる
　ポイント3：【機能】睡眠、健康、ワークアウトなど案外差は小さい　GPS内蔵や独自機能に注目

Apple Watch以外のスマートウォッチを選ぶポイント（1）
【対応OS】Androidのみ？ iPhone／Android両対応？

　スマートウォッチ、特にApple Watch以外の製品を選ぶ際に注意すべきポイントを紹介しましょう。まずは対応OS。Apple WatchはiOS専用、つまりiPhoneとのペアリングが必須なので、Androidユーザーはそもそも使うことができません。

スマートウォッチ

Apple WatchがiPhone専用であるように、Pixel WatchはAndroid専用。でも、多くの製品は両方に対応しています

　そのほかのメーカーでは、グーグル「Pixel Watch」はAndroid専用（同じグーグル製品でも「Fitbit Air」や「Fitbit Edge」はAndroid／iOS両対応）ですが、iOS／Android両対応の製品が主流です。スマホを乗り換えてもそのまま使えるので安心ですね。

Apple Watch以外のスマートウォッチを選ぶポイント（2）
【バッテリー持ち】「1日1回」「2週間持ち」と二分化が進んでいる

　Apple Watchの影響が強いこともあり、スマートウォッチと言えば「1日1回充電」というイメージが強く、「自分はものぐさだから使いこなせそうにない」と考える人が少なくないようです。でも、多くの製品ではそうではなくなっています！

　最近では「通常使用で2週間（または3週間）使える」なんて製品も一般的。これなら、週末に1度程度充電すればOKですし、ちょっとした旅行なら充電ケーブルを一緒に持って行く必要もありません。使い勝手が全然違ってくるので、ものぐさを自認している人はこの手の製品を選ぶといいでしょう。

Apple Watch以外のスマートウォッチを選ぶポイント（3）
【機能】睡眠、健康、ワークアウトなど案外差は小さい　GPS内蔵や独自機能に注目

　スマートウォッチの機能ですが、睡眠や心拍数のモニタリング、ジョギングやウォーキングの記録、各種アプリの通知を表示するなどの基本部分は、多くの製品で共通で、実はそこまで大きな違いがありません（精度やデータの細かさには差がありますが）。

　違いがあるとすれば、心電図などの本格的な測定機能や単体での通信機能などになります。また、比較的安価なスマートバンドだとGPS機能を内蔵していないものも。そうした製品では、ジョギング／ウォーキングのルートを記録する場合に、スマホも一緒に持って出る必要が生じます。

スマートウォッチ

Apple Watch、Pixel Watch、そしてファーウェイ製スマートウォッチの上位モデルには、プログラム医療機器の承認を受けた心電図測定機能が搭載されています

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）
1
【Amazon.co.jp限定】HP ノートパソコン 15-fd 15.6インチ インテル Core 5 120U メモリ16GB SSD512GB Windows 11 Microsoft Office 2024搭載 WPS Office搭載 カメラシャッター 指紋認証 薄型 Copilotキー搭載 ナチュラルシルバー (BJ0M5PA-AAAI)
【Amazon.co.jp限定】HP ノートパソコン 15-fd 15.6インチ インテル Core 5 120U メモリ16GB SSD512GB Windows 11 Microsoft Office 2024搭載 WPS Office搭載 カメラシャッター 指紋認証 薄型 Copilotキー搭載 ナチュラルシルバー (BJ0M5PA-AAAI)
￥181,469
2
FMV ノートパソコン WE1-K3 (MS 365 Personal/Copilotキー搭載/Win 11/15.6型/Core i5/16GB/SSD 512GB/ホワイト) FMVWK3E15W_AZ
FMV ノートパソコン WE1-K3 (MS 365 Personal/Copilotキー搭載/Win 11/15.6型/Core i5/16GB/SSD 512GB/ホワイト) FMVWK3E15W_AZ
￥125,800
3
Lenovo ノートパソコン パソコン IdeaPad Slim 3 14.0インチ AMD Ryzen™ 5 8640HS メモリ16GB SSD512GB Microsoft 365 試用版 Windows11 バッテリー駆動12.6時間 重量1.39kg ルナグレー 83K9003JJP ノートPC
Lenovo ノートパソコン パソコン IdeaPad Slim 3 14.0インチ AMD Ryzen™ 5 8640HS メモリ16GB SSD512GB Microsoft 365 試用版 Windows11 バッテリー駆動12.6時間 重量1.39kg ルナグレー 83K9003JJP ノートPC
￥159,800
4
【Amazon.co.jp限定】ASUS ノートパソコン Vivobook 15 M1502NAQ 15.6インチ AMD Ryzen 7 170 メモリ16GB SSD 512GB Microsoft 365 Personal (24か月版) 搭載 Windows 11 重量1.7kg Wi-Fi 6E クワイエットブルー M1502NAQ-R7165BUWS
【Amazon.co.jp限定】ASUS ノートパソコン Vivobook 15 M1502NAQ 15.6インチ AMD Ryzen 7 170 メモリ16GB SSD 512GB Microsoft 365 Personal (24か月版) 搭載 Windows 11 重量1.7kg Wi-Fi 6E クワイエットブルー M1502NAQ-R7165BUWS
￥139,800
5
【整備済み品】軽量薄型ノートパソコンdynabook G83 ■ 13.3型FHD(1920x1080) - 高性能第11世代Core i5-1135G7 - メモリ 16GB - SSD 256GB - Webカメラ - WiFi&Bluetooth - USB Type-C - MS Office 2021 - Win11搭載
【整備済み品】軽量薄型ノートパソコンdynabook G83 ■ 13.3型FHD(1920x1080) - 高性能第11世代Core i5-1135G7 - メモリ 16GB - SSD 256GB - Webカメラ - WiFi&Bluetooth - USB Type-C - MS Office 2021 - Win11搭載
￥62,800

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）
1
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
￥2,413
2
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
￥7,313
3
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
￥1,899
4
CIO フラットスパイラルケーブル CtoC (Type-C/USB-C) PD 急速充電 平型 磁石 マグネット吸着 まとまる 充電ケーブル PD 240W データ転送 480Mbps 形状記憶 iPhone 17 / 16 / 15 Macbook Pro/Air/iPad用/ノートパソコン Galaxy Google Pixel Android (ライトブラック, 1.5m)
CIO フラットスパイラルケーブル CtoC (Type-C/USB-C) PD 急速充電 平型 磁石 マグネット吸着 まとまる 充電ケーブル PD 240W データ転送 480Mbps 形状記憶 iPhone 17 / 16 / 15 Macbook Pro/Air/iPad用/ノートパソコン Galaxy Google Pixel Android (ライトブラック, 1.5m)
￥2,290
5
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
￥740
6
Anker Zolo USB-C & USB-C ケーブル (240W, 高耐久ナイロン) 1.8m ブラック iPhone 17 / 16 / 15 Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応
Anker Zolo USB-C & USB-C ケーブル (240W, 高耐久ナイロン) 1.8m ブラック iPhone 17 / 16 / 15 Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応
￥1,590
7
Anker Nano Charging Station (7-in-1, 100W, 巻取り式 USB-C ケーブル) (USBタップ 電源タップ) 【PSE技術基準適合】MacBook iPad iPhone Galaxy Android ブラック
Anker Nano Charging Station (7-in-1, 100W, 巻取り式 USB-C ケーブル) (USBタップ 電源タップ) 【PSE技術基準適合】MacBook iPad iPhone Galaxy Android ブラック
￥9,990
8
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
￥990
9
Verbatim バーベイタム 1回録画用 ブルーレイディスク BD-R 25GB 50枚+3枚増量パック インクジェットプリンタ対応 ホワイト 片面1層 1-6倍速
Verbatim バーベイタム 1回録画用 ブルーレイディスク BD-R 25GB 50枚+3枚増量パック インクジェットプリンタ対応 ホワイト 片面1層 1-6倍速
￥2,480
10
ソニー ゲーミングイヤホン INZONE Buds:WF-G700N Fnatic監修/ワイヤレス / 低遅延2.4GHzワイヤレス接続 USBType-Cトランシーバー同梱/LE Audio対応/アクティブノイズキャンセリング/立体音響 / 最大約24時間バッテリー / 急速充電/マイク付き / PS5 スマホ PC Switch グラスパープル
ソニー ゲーミングイヤホン INZONE Buds:WF-G700N Fnatic監修/ワイヤレス / 低遅延2.4GHzワイヤレス接続 USBType-Cトランシーバー同梱/LE Audio対応/アクティブノイズキャンセリング/立体音響 / 最大約24時間バッテリー / 急速充電/マイク付き / PS5 スマホ PC Switch グラスパープル
￥20,800

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン