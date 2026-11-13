Apple Watch以外にもあるんです！ 注目スマートウォッチ特集【2026年秋】

スマートウォッチはApple Watchだけと思っている人いませんか？

もっと違う方向性やバッテリー長持ちの製品もあるんです

スマートウォッチというと、Apple Watchしかないと思っている人いませんか？ 実はそんなことありません。

「1日1回充電する」という常識を覆すバッテリー2週間持ちの製品や摂取したカロリーを自動で測定してくれる製品、5000円以下の製品などなど、Apple Watchにはない特長や機能を持つ製品もいろいろです。今回そんな変わり種も含めて、特集で紹介します！

見た目はよくあるスマートウォッチ でも中身は全然違います

ファーウェイ「HUAWEI WATCH FIT 5」 俺ならApple Watchよりこれ！2万円台で10日間充電不要な大人気シリーズ最新作が今年も出たぞ！ このスマートウォッチ、なんと10日間も充電が持つの！ 軽くて薄い、そしてスマホ並みに明るい2500nitsの画面なのに「10日間充電不要」とかマジで異次元の技術力すぎて頭が下がります！

安いは正義！ 4000円切りでちゃんと使えるスマートウォッチ

シャオミ「Xiaomi Smart Band 11 Active」 4000円以下、とにかく安い！ 安すぎるスマートウォッチがむっちゃ使えた！ 3980円という驚異的な安さを誇るシャオミの「Xiaomi Smart Band 11 Active」実機レビューです。GPSや決済機能は非搭載ですが、初めてのスマートウォッチに最適な1台です。

Apple Watch以外のスマートウォッチを選ぶポイント（1）

【対応OS】Androidのみ？ iPhone／Android両対応？

スマートウォッチ、特にApple Watch以外の製品を選ぶ際に注意すべきポイントを紹介しましょう。まずは対応OS。Apple WatchはiOS専用、つまりiPhoneとのペアリングが必須なので、Androidユーザーはそもそも使うことができません。

そのほかのメーカーでは、グーグル「Pixel Watch」はAndroid専用（同じグーグル製品でも「Fitbit Air」や「Fitbit Edge」はAndroid／iOS両対応）ですが、iOS／Android両対応の製品が主流です。スマホを乗り換えてもそのまま使えるので安心ですね。

Apple Watch以外のスマートウォッチを選ぶポイント（2）

【バッテリー持ち】「1日1回」「2週間持ち」と二分化が進んでいる

Apple Watchの影響が強いこともあり、スマートウォッチと言えば「1日1回充電」というイメージが強く、「自分はものぐさだから使いこなせそうにない」と考える人が少なくないようです。でも、多くの製品ではそうではなくなっています！

最近では「通常使用で2週間（または3週間）使える」なんて製品も一般的。これなら、週末に1度程度充電すればOKですし、ちょっとした旅行なら充電ケーブルを一緒に持って行く必要もありません。使い勝手が全然違ってくるので、ものぐさを自認している人はこの手の製品を選ぶといいでしょう。

Apple Watch以外のスマートウォッチを選ぶポイント（3）

【機能】睡眠、健康、ワークアウトなど案外差は小さい GPS内蔵や独自機能に注目

スマートウォッチの機能ですが、睡眠や心拍数のモニタリング、ジョギングやウォーキングの記録、各種アプリの通知を表示するなどの基本部分は、多くの製品で共通で、実はそこまで大きな違いがありません（精度やデータの細かさには差がありますが）。

違いがあるとすれば、心電図などの本格的な測定機能や単体での通信機能などになります。また、比較的安価なスマートバンドだとGPS機能を内蔵していないものも。そうした製品では、ジョギング／ウォーキングのルートを記録する場合に、スマホも一緒に持って出る必要が生じます。