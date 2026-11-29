Lenovo おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第25回
Ryzen 7＆GeForce RTX 5060搭載！ PCゲームを楽しむならレノボの15.6型ゲーミングノート
2026年11月29日 19時00分更新
せっかくゲーミングパソコンを購入するなら、これから登場するPCゲームも楽しめるよう、グラフィックス性能にはこだわりたいところ。そんな人にオススメしたいのが、レノボの15.6型ゲーミングノートパソコン「Lenovo LOQ 15AHP10」（83JG00ACJP）です。
GeForce RTX 50シリーズのGPUを搭載する、本格的なゲーミングノートパソコン。価格.comに掲載されているレノボの直販価格は22万9801円です。
Ryzen 7＆GeForce RTX 5060でPCゲームを存分に楽しむ！
CPUにはAMDの「Ryzen 7 250」（8コア／16スレッド、最大5.1GHz）、GPUには「GeForce RTX 5060 Laptop GPU」（ビデオメモリー8GB、GDDR7）を搭載。システムメモリーは16GB（DDR5-5600）、ストレージは512GBのSSDを備えています。OSはWindows 11 Homeです。
GeForce RTX 5060 Laptop GPUは、NVIDIAのBlackwellアーキテクチャーを採用するGPUです。対応ゲームでは、AIを活用してフレームレートを向上させる「DLSS 4」や、光の反射などをリアルに表現するレイトレーシングを活用できます。
フルHD環境でPCゲームを楽しむには魅力的なスペック。また、GPUアクセラレーションに対応する動画編集ソフトや3DCG制作ソフト、画像生成AIなどを活用したい人にも注目してほしいモデルです。
144Hz駆動の15.6型液晶ディスプレーを搭載
ディスプレーには15.6型のフルHD（1920×1080ドット）IPS液晶パネルを採用。リフレッシュレートは144Hzに対応しており、FPSやアクションゲームなど、動きの激しいゲームでも滑らかな映像表示が期待できます。映り込みを抑えるノングレア仕様なのもポイントです。
本体カラーはルナグレー。ゲーミングパソコンでありながら、派手すぎない落ち着いたデザインを採用しています。キーボードにはホワイトバックライトとテンキーを備えており、ゲームだけでなく、仕事用のパソコンとしても使いやすそうです。
仕事にもクリエイティブ用途にも使える高性能な1台
インターフェースにはUSB 3.2 Gen 2 Type-C×1、USB 3.2 Gen 1 Type-A×3、HDMI、有線LAN端子などを装備。無線通信はWi-Fi 6およびBluetooth 5.3に対応します。
本体サイズは幅約359.86×奥行き258.7×高さ23.9mmで、重量は約2.4kg。外部ディスプレーやゲーミングキーボード、マウスなどを接続して、自宅でデスクトップパソコンのように使うのもよさそうです。
また、システムメモリーは最大32GBまで搭載可能。標準構成ではメモリースロットに1基の空きがあるので、将来的にメモリーを増設できるのも魅力です。
PCゲームを本格的に楽しみたいけれど、高価なハイエンドモデルにまでは手を出しにくい。そんな人にとって、Ryzen 7とGeForce RTX 5060 Laptop GPUを組み合わせた本製品は有力な選択肢になりそうです。年末年始に向けてゲーミングパソコンの購入や買い替えを検討しているなら、ぜひチェックしてみてください。
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