NEKCOMは新作ゲーム「昭和米国物語」の発売日を、2027年10月28日に決定したと公式Xで発表した。当初は2025年発売としていたが、その後2026年予定になり、今回の発表で2027年に延期された形となる。

本作は、日本がアメリカの大部分の土地を買収し、経済と文化の両面で植民地化した“昭和66年”のアメリカを舞台とするアクションRPG。星条旗を掲げて突撃したり、刀やドリルを装備してゾンビを倒すなど、非常に“ぶっ飛んだ”作りとなっている。ちなみに開発しているのは中国のメーカーだ。

また、石川英郎さん、大塚芳忠さん、緑川光さん、日笠陽子さんなど豪華声優陣も日本向けにキャスティング。

その個性的なコンセプトと“本気”の作り込みから注目を集めており、発売が心待ちにされる作品だ。対応プラットフォームはPlayStation 5／PC（Steam）の予定。

今回の発表にユーザーからは「最初のPVから5年か…」「私待つわ、いつまでも待つわ」「まてガチで一年後ってどゆこと」「最高の形で遊べる日を楽しみに待ちます」「頼むぞ、10月28日には出てくれよ！」など、約1年の発売延期に驚く声や、それでも期待し続ける声が寄せられていた。

なお、公式からは「5年にわたる開発を経て、ゲームのコンテンツはすべて完成いたしました。現在、最終的な調整とブラッシュアップを進めております」と報告されている。

発売は約1年後。それに向けてユーザーの注目をどれだけ集められるか。新情報やPV、試遊および体験版などの配信にも期待したい。