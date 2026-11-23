西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート 第322回
PCケース「HAF II 500」がオススメ!!
COMPUTEX 2026で話題だった超ド級の220mmファン搭載フルタワーPCケース、ビッグな筐体はハイエンド構成にピッタリ！：パソコン工房 大阪日本橋店
2026年11月23日 16時00分更新
大阪・日本橋のPCパーツショップ「パソコン工房 大阪日本橋店」を取材しました。店舗スタッフの真殿さんがオススメする製品はCOOLER MASTERのPCケース「HAF II 500」です。フロントに備わる2基の220mmケースファンが生み出す超強力エアフローが特長です。
HAF II 500は、今年のCOMPUTEX 2026での発表も話題となった、巨大なフロントファンを備えるフルタワーPCケースです。フォームファクタはE-ATXまで対応しており、筐体サイズは262(W)×548(H)×557(D)mm。
最大の特長は、なんといってもフロントに備わる2基の220mmケースファン。203.8CFMという圧倒的な風量を誇ります。フロント下部には風を導くスロープが儲けられており、取り込んだ空気を効率的にビデオカード方向へ流す仕組みにもなっています。
搭載可能なファン数はフロントに120mm×3/140mm×3/160mm×2/180mm×2/220mm×2、トップに120mm×3/140mm×3/160mm×2/180mm×2、リアに180mm×1です。標準でフロント220mm×2基、リア180mm×1基のケースファンが搭載されています。水冷ラジエーターの対応はフロントまたはトップに最大360mmとなります。
サイド、フロント、天板の各パネルはツールレスで脱着可能で、組み立てやすさや整備性はとても良好。搭載可能なビデオカード最大長は430mmで、CPUクーラーは高さ最大221mmまで対応。内部ストレージベイは2.5インチ×6または3.5インチ×3を備えます。
フロントI/Oパネルは天板前方の斜めの切り欠き部分にあり、USB 3.2 Gen2x2 Type-C×1、USB 3.2 Gen1 Type-A×2、オーディオジャック×1、リセットスイッチを備えます。
真殿さんによると、「COMPUTEX 2026で発表されたPCケースで、超大型のフロントファンが最大の特長です。従来のPCケースと比べてファンノイズはさほど変わらない一方、非常に大きな風量を確保しています」とのこと。
さらに、「トップファンの取り付け部分には、ネジ穴付きの金具をスライドさせて位置を調整できるユニークな機構を採用しています。また、最大6基のケースファンの電源とARGBをまとめて管理できるファンハブも搭載。細部までしっかり造り込まれており、超大型ビデオカードにも対応するため、ハイエンド構成には特にオススメです」と説明してくれました。
大型フロントファンが生み出す強力なエアフローにより、高い冷却性能が期待できるPCケースです。特に、AI処理などでハイエンドGPUを長時間稼働させる用途には、ぴったりの製品といえるでしょう。
ただし、本体サイズもかなり大きいため、購入前には設置スペースを確認しておきたいところ。気になる人は、ぜひ店頭で実物をチェックしてみてください！
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