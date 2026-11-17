「築地銀だこ」は11月28日～30日の3日間、イオングループが実施する「イオン 超！BLACK FRIDAY FES」の一環として、対象店舗でたこ焼を半額で販売します。
半額にはイオンモールアプリのクーポン提示が必要です。
銀だこのたこ焼8個入りが半額357円！
イオンモールおよびイオン内の対象店舗にて、築地銀だこの「ぜったいうまい!!たこ焼」（ソース・8個入り）を対象に、半額の357円で購入できます。
期間：11月28日～30日
対象商品：「ぜったいうまい!!たこ焼」（ソース・8個入り）
価格：715円→357円（イートイン価格）
利用にはイオンモールアプリのクーポン提示が必要となり、クーポンの使用は1人1回限り。購入できるのは1舟までとなります。
実施する対象店舗はコチラ→（「たこ焼半額イオンアプリクーポン」実施店舗一覧 ※PDF）
「銀のあん」ではあんこ30％増量！
また、系列の「銀のあん」でも、同様にイオンモールおよびイオン内の対象店舗で、「クロワッサンたい焼 あずき」（259円）のあんこを30％増量するキャンペーンを実施します。
こちらは11月20日～30日の期間に開催。
北海道産あずき100％の自家製つぶあんを使用した人気商品。価格はそのままで、あんこが通常よりたっぷり楽しめます。
期間：11月20日～30日
対象商品：「クロワッサンたい焼 あずき」（あんこ30％増量）
価格：259円（持ち帰り価格・変更なし）
半額はうれしすぎ！
銀だこのたこ焼が半額になるのはうれしいですね！ この機会にお得に味わっちゃいましょう！
・開始日：2026年11月28日
・終了日：2026年11月30日
（※文中の価格はすべて税込）
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