大画面で仕事がはかどる、実用性重視の16型ビジネスノート「ThinkPad E16 Gen 3」が50％オフ

持ち運びに適した16型ビジネスノート

Copilot+ PCに対応したレノボの16型ビジネスノートPC「ThinkPad E16 Gen 3 ILL」が、なんと50％オフセールを実施中。10月15日まで、31万5150円→15万4902円で購入できる。

基本スペックは、インテル Core Ultra 5 プロセッサーとNPUを内蔵し、メモリー16GB／ストレージ256GB SSDを搭載。AIを活用したタスク処理や会議支援機能により日常業務を効率化できる一品だ。

また、Thunderbolt 4を含む豊富なポート群、dTPMなどのセキュリティ機能を凝縮。16:10の作業しやすい大画面を備え、外出先でも快適でスピーディーな作業を実現する。

1日中使える大容量バッテリーを搭載

3セル充電式リチウムイオン48Whを搭載し、移動の多い出張時でも電源を気にすることなく作業できる。Rapid Chargeにも対応しており、高速充電を実現。

サイズは約356×249×10.1mm、重量は約1.61kgと軽量な部類。それでいてミリタリーグレードの優れた耐久性があり、持ち運びに適した製品となっている。

ビデオ会議に役立つ機能群

いまやビジネスで欠かせなくなったビデオ会議。本製品ではIR&1080p FHDカメラとマイクを内蔵し、会議時以外では物理的に閉じられるプライバシーシャッターも完備している。

Dolby Atmosで強化されたサウンドは、人の声も明瞭かつ自然に再現し、会話を途切れさせることなくスムーズに進められる。スマートノイズキャンセリング機能で周囲の雑音を適切にカット。AIで会議中の文字起こしや要約をするなど、サポートも充実している。

軽量で持ち運びやすく、いつでもどこでもスマートなビデオ会議が可能な「ThinkPad E16 Gen 3 ILL」は、50％オフでお買い得なこの機会に入手を検討しておきたい1台だ。