食パンの袋に付いてくる小さな樹脂パーツ。通称「パンのアレ」、正式にはバッグクロージャーという。食パンを1袋買えば付いてくる、その「アレ」がグレード5のチタン合金製になった。しかも2個で1760円。単純計算で1個880円、さらに配送料もかかる。値段を見て冷静さを取り戻す人は、買わない方がいい。

筆者は、ネットでこれを見つけた瞬間から欲しくてうずうずした。大阪・箕面のDOCKET STOREが扱う、アメリカ製のチタン製バッグクロージャー。AmazonのDOCKET STOREから、ついに手に入れたのである。

パンの袋を留めるためのアレは

戦後にアメリカで開発された、なかなか優秀な発明品

バッグクロージャーは、パンや青果などを入れた袋の口を留めるための道具だ。第2次大戦後に包装技術が変化する中、米国のエンジニア、フロイド・パクストンが開発。同氏が1954年に創業したKwik Lokの製品は、ワシントン州のリンゴ農家に採用されたという。食品の鮮度を保ち、包装ラインで効率よく袋を留める。その働きは小さいが、世界中の食品売り場で活躍する、なかなかの発明品なのである。

日本の家庭では、パンの袋を開けるたびに、バッグクロージャーが1つ増える。必要だから取っておくのか、捨てるタイミングを逃すのか。引き出しの片隅やキッチンの隅に、いつの間にか貯まってしまう。

筆者は、貯まったバッグクロージャーをそのまま捨てるのが惜しくて、折り曲げ、ペットのような形にして遊んでいる。もちろん、なにかに役立つわけではない。ただ、ただの樹脂パーツが、ちょっとした手遊びの相手になる。それも「パンのアレ」の余生のひとつだ。

チタンで作られたアレは、実際の形は結構違っていた

通常サイズより大きなバッグクロージャーは、キーホルダーとして販売されているのを見かける。形が身近で少しだけ珍しい。バッグクロージャーを集めたり、持ち歩いたりする遊びは、すでに密かな市場を作っているのかもしれない。

だが、今回のチタン製と、食パンの袋に付いてくる樹脂製を並べてみると、外観はまるで違う。樹脂製は袋の口を挟むための、少ししなる形。チタン製は角の丸い小さなプレートに切り込みを入れた姿で、まさに金属のタグである。

それでも筆者は、この金属片を見て「バッグクロージャーだ」と疑わない。名前を知っているからなのか、形の記憶が刷り込まれているからなのか。実物の形が大きく違っても、脳内では同じ棚に収納されてしまう。分類とは、案外いい加減なものだ。

グレード5とは、チタンの品質を5段階で示す数字ではない。Ti-6Al-4Vと呼ばれるチタン合金の規格名で、重量比でアルミニウム約6％、バナジウム約4％、残りの大部分がチタンだ。軽さと強度、耐食性のバランスに優れ、航空機の機体やエンジン部品、医療用インプラントなどにも使われている。食パンの袋を留めるために必須の素材ではない。むしろ、それを使うから面白い。

販売店の紹介記事によれば、この製品は米国のCountyCommが地元の軍事関係者から依頼を受けて製作したものだという。どのような任務に使われたのか、パンの袋を留める以外にどんな用途を想定したのか。パッケージにはCAGEコードも記されている。背景を想像する余地まで含めて、ただの雑貨とは違う顔を見せる。