日本にも徐々に広がる電子バッジ

今回衝動買いしたのはその球体版

好きな写真や動画を表示して楽しむEバッジ（電子バッジ）。推しの写真を表示して持ち歩く、いわばデジタルな推し活バッジである。今回衝動買いしたのは、その大型版……というより、透明な球体の中に画面を収めた「クリスタルメモリービデオボール クリスタル701」だ。直径約7cm。手のひらに載せると思いのほか大きく、そしてずっしり重い。

以前紹介した製品と並べると（秋葉原で見つけた技適認証済みの電子バッジを衝動買い）、サイズの違いは一目瞭然。画面を身につけて楽しむバッジに対し、こちらは机に置いて眺める球体のフォトフレームといったところだ。

最初は、電子バッジの画面に半球状のレンズを載せたようなものを想像した。だが、販売元の説明によれば、中身は平面液晶で、その前に透明な半球を装着した構造。映像を球体に変換したり、立体映像にしたりする機能はない。半球によってどことなく球面らしく見える、というのが正しい理解のようである。

実際、同じ動画をサイズの違う電子バッジと見比べてみても、映像が大きく膨らんだり、魚眼レンズのように湾曲したりする印象はなかった。気になって文字を表示してみたが、ルーペのように大きく見えるわけでもない。通常の電子バッジにルーペを当てると文字が拡大するのに、クリスタル701ではそうならない。平面画面を球面カバー越しに見る構造と、対象物との距離を合わせて使うルーペは、見た目が似ていても役割が違うのだろう。

電源は内蔵の1000mAhバッテリー。付属のUSBケーブルで充電し、公称で約2～4時間再生できる。操作部には2つのシーソー式キーを備え、電源のオン／オフ、再生／一時停止、動画と静止画の切り替え、音量調整、前後のファイル選択などができる。8Ω・1Wのスピーカーも内蔵している。

球面の表面は光沢があり、周囲の照明や窓からの光が映り込む。置く場所や見る向きによっては、せっかくの映像に室内の景色が重なるので、撮影時も鑑賞時も周囲の光には少し気を配りたい。