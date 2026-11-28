T教授の「戦略的衝動買い」 第905回
今時あり得ないデカさのオリベッティ製電卓「Gioconda」を衝動買い
2026年11月28日 17時00分更新
3年前に衝動買いしたオリベッティの電卓をようやく開封した
3年ほど前、丸の内のKITTEにある文房具店で、オリベッティの電卓「Gioconda（ジョコンダ）」を見つけた。電卓は大小取り混ぜてかなりの数を持っている。それでも、この大きさと丸みを帯びた姿には抗えず、気がつけば衝動買いしていた。
ところが、買ったままパッケージを開けずにいた。筆者はPC系のキータッチが好みで、DIYで組み立てたものを含め、メカニカルキースイッチ採用の電卓をいくつか愛用している。そんな手持ちの仲間たちと並べると、Giocondaはひときわ異彩を放つ。
ようやく開封すると、3年前に買ったとは思えないほど、パッケージも本体もビンテージ感たっぷりだ。パッケージには「12 DIGIT」の表示。スマートフォンがあれば計算はできる時代に、12桁を大きく表示する電卓を机に置く。その存在自体が、すでに少しぜいたくである。
オリベッティはイタリア発祥の老舗ブランドで、現在はTIMグループの一員。日本ではノアックス株式会社が「日本総販売元」としてGiocondaを取り扱っていた。なお、筆者の個体のラベルには「Made in Mexico」とある。イタリアのブランド名から想像できる製造国とは、また違う来歴が見えてくる。
製品名は「モナ・リザ」のイタリア語表記
ふくよかな輪郭からイメージできる
Giocondaのデザインは、ミケーレ・デ・ルッキとセズギン・アクスによるもので、2001年から製造された。名前のGiocondaは、レオナルド・ダ・ヴィンチの「モナ・リザ」を指すイタリア語名でもある。命名の意図は確認できなかったが、ふくよかな輪郭を眺めていると、なるほどと思わせるところがある。
とにかく大きい。机の上ではしっかり場所を取る。しかし、直線的な箱にまとめるのではなく、ふっくらとした曲面で全体を包み、液晶からキーへと流れる面にも起伏を持たせている。オリベッティらしい、どこか色っぽい造形だ。電卓のデザインに「色気」という言葉を使いたくなるのも、このGiocondaならではである。
Giocondaには、印刷装置を備えた「Gioconda Print」も存在した。通常版とは別モデルで、同じ2001年の製品として販売されていた。背面にあるACアダプター端子のような部分や、大きなくぼみを見ると、プリンター付きモデルとのデザイン共用を想像したくなる。ただし、くぼみや端子跡が何のために設けられたのか、確かな説明資料はちょっと調べただけでは見つからなかった。
そのくぼみは、手のひらを本体の底に当て、親指以外の指を掛けて操作すると、立ったまま計算するときの支えになる。ただし、持ち運び用の取っ手としては心もとない。社内で机から会議室へ移動するときは、曲面の側面にある空間から指を掛けて持ち上げる方が、ずっと楽で安心だ。操作を支えるくぼみと、運ぶときに使いやすい場所は別だった。
電池ボックスは、単3を何本も入れられそうな大きさに見える。しかし、実際に使うのは1本だけ。主な電源はソーラーセルで、乾電池は光が足りないときの補助を担う。電卓の中に見える「LOCAL」「€」のキーも、Giocondaが登場したころのユーロ換算機能を思い起こさせる。12桁表示と税率計算を備えた、机上の実用機なのである。
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