T教授の「戦略的衝動買い」 第902回
スマートグラス用に「貼るルーペ」と「貼る近視レンズ」を衝動買い
2026年11月07日 12時00分更新
スマートグラス用の度付きレンズ作成はなかなか大変
数百円でも購入できる貼るだけのレンズを試した
スマートグラスを買ったものの、度付きレンズを作るとなると、思った以上に費用がかかる。使い続けるかどうかもわからないガジェットに、いきなり追加投資するのは少々ためらう。そこで目に留まったのが、メガネのレンズに貼るシリコン製のレンズだ。
今回は、知人がSNSのタイムラインで紹介していた、手元を見やすくするプラス度数の「貼るルーペ」（遠視用）と、偶然見つけた遠くを見るためのマイナス度数の「STICK-ON MYOPIC LENSES」（近視用）を入手。メガネやスマートグラスに貼り付けて、どこまで使えるのか試してみた。
まず、今回試したレンズは大きく2種類ある。1つは、メガネの下部に貼って手元を見やすくする「貼るルーペ」。一般に老眼鏡やリーディングレンズと同じプラス度数のレンズで、今回のものは+1.0、+2.0などがある。
もう1つは、遠くが見えにくい人向けの「STICK-ON MYOPIC LENSES」（近視用）。こちらはマイナス度数で、手に入れたものには「-150」と表示されていた。光学的には-1.50を表していると思われるが、小数点を省略した表記は初見だと、少し戸惑うかもしれない。
貼るルーペの働きは、虫眼鏡やハズキルーペと同じく、プラスのレンズで近くのものを拡大して見やすくすることだ。ハズキルーペがメガネのように掛ける道具なのに対し、こちらは手持ちのメガネに貼り付けて使う。仕組みはシンプルだが、「いつものメガネに、近くを見る場所を足す」という発想が面白い。
レンズは柔らかいシリコン製で、指先でつまむとふにゃりと曲がる。眼球に直接載せるコンタクトレンズではないが、イメージとしては「メガネに貼り付ける大きなコンタクトレンズ」と言いたくなる。
もちろん、見え方や光学性能は眼に装用するコンタクトレンズとは別物で、乱視の補正もできない。レンズ単体の透明度は意外なほど高いものの、メガネに貼ると、間に入った気泡や汚れ、貼る相手のレンズの色などが見え方に影響する。
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